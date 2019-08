FOTO Prăpăd în patria lubeniţei de Banat. De ce s-a înjumătăţit producţia „suratei“ mult mai renumitei lubeniţe de Dăbuleni

GALERIE FOTO



În zona Gottlob, judeţul Timiş, aflat la 50 de kilometri de Timişoara, au fost cultivate cu lubeniţă aproximativ 220 de hectare de teren. O mare parte din producţia din acest an s-a dus pe apa sâmbetei din cauza vremii nefavorabile, a grindinei şi a unei boli. Producătorii estimează că vor avea cam 30-40 de tone de lubeniţă pe hectar, adică jumătate din producţia obişnuită.







„Din cauza vremii, a ploilor abundente, fluctuaţiilor de temperatură foarte mari de pe o zi pe alta, plantele au avut de suferit. Se pare că producţia e la jumătate faţă de anul trecut. E o uşoară tragedie. Am putea spune că mai compensează preţul care s-a menţinut sus, pentru că aceste probleme au existat în toată ţara. Mai avem şi problema cu o boală care a lovit fructele. Un prieten, specialist în Bosnia-Herzegovina, a spus că a mai întâlnit aşa ceva în urmă cu mai mulţi ani, în Serbia. Nu ştie nimeni de la ce a plecat. Trebuie să găsim ceva tratamente, pentru că riscăm să avem de suferit şi anii viitori. Şi această boală a diminuat foarte mult producţia”, a declarat Nicu Creţu, unul din producătorii de lubeniţă de la Gootlob, care lucrează aproximativ zece hectare de teren.

“Este un an foarte dificil având în vedere multele precipitaţii din primăvară, am avut şi grindină pe o parte din terenurile comunei. A mai scăzut şi suprafaţa de cultivare faţă de anul trecut. Avem şi probleme cu desfacerea. Cei care nu au contracte cu supermarketuri, se plâng de cum sunt vânzările în pieţe. La lubeniţă, investiţia este foarte mare. Trece de 2.500 de euro pe hectar. Nu întotdeauna profitul obţinut îl mulţumeşte pe agricultor”, a spus Cristian Cerba, viceprimarul din Gottlob, care lucrează opt hectare de lubeniţă.

Cu lubeniţa bănăţeană în supermarket

Mulţi dintre producătorii de la Gottlob au contracte încheiate cu marile supermarketuri (Profi, Kaufland sau Mega Image), iar acest lucru îi salvează.







„Anul acesta am început să livrăm şi pentru Mega Image din Timişoara. Este foarte bine pentru că ei preferă calitate, fac teste la lubeniţe să vadă ce concentraţii de chimice, de nitraţi, nitriţi are. Prima lor întrebare a fost dacă noi dăm şi copiilor noştri să mănânce. Ştiu ce produc şi cum mă ocup de ea”, a mai spus Nicu Creţu.

Încep să vină samsarii din Oltenia

Printre cumpărătorii pe care se bazează cei de la Gottlob sunt samsarii din Oltenia. Pentru că lubeniţa de la Dăbuleni se termină mai repede, aceştia vin cu TIR-urile la Gottlob. Achiziţionează lubeniţa timişeană, o duc în pieţe din oraşele mari din Ardeal, Oltenia sau Muntenia şi o vând sub brandul „Dăbuleni” - mult mai cunoscut la nivel naţional decât cel de la Gottlob.

„Ieri a venit un TIR din Dolj, astăzi a mai venit unul, mâine urmează să vină încă două camioane. Se termină producţia la ei, începe la noi. Deja se văd maşinile lor pe la noi prin sat. Continuă să vândă lubeniţa de Gottlob sub brandul lor. Au fost la mine, am negoicat pentru două tituri, ei vând la Cluj sub brandul Dăbuleni. Gottlob e cunoscut doar în zona de vest, în Banat”, a mai afirmat Nicu Creţu.



Lubeniţa de Gootlob se vinde sub brandul Dăbuleni

“Lubeniţa de Gottlob” este marcă înregistrată la OSIM începând din anul 2014, dar acest lucru nu-i împiedică pe samsari să vândă marfa sub o altă denumire.





„Fiind înregistrat la OSIM, în mod normal ar trebui să fie protejat de lege. Dar ar trebui o mai mare implicare şi din partea autorităţilor, pentru amendarea celor care folosesc branduri înregistrate. Şi nu e greu de descoperit. Toată marfa pleacă cu acte de provenienţă. Se poate verifica provenienţa lubeniţei. În acte apere vânzătorul de la care s-a cumpărat, data, cantitatea. Numai că mai trebuie şi voinţă din partea instituţiilor abilitate”, a adăugat Nicu Creţu.

Mulţi dintre producătorii din Gottlob nici nu sunt deranjaţi de faptul că oltenii vând lubeniţa lor sub alt brand. Preferă să nu îşi bată capul cu supermarketurile, cu magazinele, şi se bucură că vin după marfă TIR-urile din Oltenia.



