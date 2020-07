FOTO Final de poveste pentru barul „Papi”, unul din locurile preferate ale boemei artistice din Timişoara

GALERIE FOTO



În Timişoara, în zona Piaţa Unirii există o stradă care se numeşte Regimentul 5 Vânători. Mai nimeni nu cunoaşte această stradă după denumirea oficială. Toţi îi spun „strada cu Papi”. Şi asta pentru că acolo a funcţionat cafeneaua Papillon - un spaţiu de poveste în ultimele două decenii ale Timişoarei. O poveste a boemei artistice timişorene.

A existat prin oamenii care îl frecventau. Şi pentru că la câţiva paşi de „Papi” erau Facultatea de Arte şi Liceul „Nikolaus Lenau”, era destul de clar direcţia pe care a urmat-o.

„Papi” a fost creaţia lui Stelia Cirţ, preşedintele Fundaţiei Rubin, unul din oamenii din cei mai activi manageri culturali din Timişoara, organizator de numeroase evenimente şi festivaluri de artă.



Paillon sau „Papi”, cum era cunocut, s-a închis pentru totdeauana.

„În 2002 am deschis Papillon, într-un spaţiu închiriat. Am vrut să fie un loc pentru prieteni. Tocmai s-a închis Pod 16, acolo unde ne întâlneam, şi câutam un loc unde să ne bem cafeaua, unde să ne simţim bine. A ieşit din Papillon exact ce mi-am dorit. Papi a existat prin oamenii care-l frecventau. Erau artişti plastici, scriitori, ziarişti etc. Erau seri în care nici nu puteai intra, aşa mulţi veneau. Vorbim de peste 200 de oameni. Dimineaţa, vedeai doar 40, la cafea”, a spus Stelian Cirţ, care a decis să lichideze afacerea şi să se concentre pe Fundaţia Rubin şi pe şcoala de meserii pe care o conduce în cinci judeţe. Au fost multe motive. Una care ţine şi de concurenţă, pentru că în Piaţa Unirii s-au deschis numeroase cafenele, puburi şi terase. Pe de altă parte, şi regulile instaurate în timpul pandemiei de coronavirus au pus lacăt pe afacere.





Au fost vremuri când fundaţia Rubin organiza câte o expoziţie pe lună în Papillon. Scopul proiectelor era de a lansa sau/şi promova tineri artişti timişoreni sau studenţi şi elevi locaţi în Timişoara. Domeniile şi tehnicile abordate în cadrul acestor expoziţii au fost variate; expoziţii de pictură, grafică, fotografie, desen, dar şi domenii artistice mai noi cum este paste-up-ul.





Fotoreporterul Adrian Piclişan, ani de zile „om al casei”, care a realizat pozele în ziua în care s-au strâns lucrurile din bar, a conluzionat: „Papi s-a consumat. Barurile sunt asemeni oamenilor - se nasc, cresc, se maturizează şi apoi mor”.