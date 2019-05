FOTO Chemarea spre pictură, după 20 de ani în sistemul bancar. Povestea pictorului „Goia de România“

Francisco Goya (1746- 1828) a fost un important pictor şi creator de gravuri spaniol, la răspântia secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea. Tiberiu Goia este din Timişoara, are 50 de ani, şi pictează de puţin timp. Dragostea pentru pictură s-a instalat brusc şi întâmplător, la 46 de ani. Dorea să decoreze pereţii unei camere.

Singurele sale amintiri despre desen erau cele de la orele de desen tehnic din cadrul Politehnicii. I se mai întâmpla ca atunci când trebuia să îşi decline identitatea, atunci când se prezenta, să spun că că-l cheamă Goia, “exact ca pe pictorul spaniol”. Destinul a făcut ca el însuşi să devină pictor, iar în foarte scurt timp să expună şi să vândă.

“Avem o cameră pe care o foloseam ca depozit şi uscător de haine. La un moment dat am luat o decizie să o amenajez. Fiind o cameră mică am zis că o canapea e de ajuns acolo. Am pus canapeaua, dar mi-am dat seama că mai lipseşte ceva. Ceva pe perete. Am căutat pe Internet ceva tablouri imprimate pe pânză, ceva care să se potrivească cu canapeaua. Nu am găsit aşa că am zis că mi-l fac singur. Au apărut în magazinul Lidl, la raionul de hobby, unelte şi pânze pentru cei care vor să măzgălească un pic”, începe să povestească Goia.