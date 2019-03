FOTO Cele mai frumoase 25 de plaje din lume. Topul publicat de TripAdvisor la începutul anului 2019

În acest început de an, TripAdvisor a prezentat un TOP 25 al plajelor din toată lumea.





Pe primul loc s-a clasat Baia do Sancho (Sancho Bay) din Brazilia. Este vorba de o plajă care este obişnuită cu clasările pe primul loc în diverse topuri. Aceat se află într-o zonă mai izolată a uneia dintre cele 21 de insule din arhipelagul Fernando de Noronha. Se poate ajunge la ea cu ajutorul ambarcaţiunilor. Este o plajă celebră petru posibilităţile de scufunduri şi snorkeling

Locul secund a revenit plajei Varadeno din Cuba.









Pe loc pe locul trei se află plaja Eagle Beache din Aruba (situată în Marea Caraibelor).

Iată şi celelte plaje din top.

Loc 4. La Concha Beach – San Sebastian, Spania.

Loc 5. Grace Bay Beach - Insulele Turks şi Caicos



Loc 6. Clearwater Beach – Florida





Loc 7. Spiaggia dei Conigli -Lampedusa, Sicilia, Italia.

Loc 8. Seven Mile Beach – Insulele Cayman





Loc 9. Playa Northe - Isla Mujeres, Mexic.





Loc 10. Seven Mile Beach -Negril, Jamaica.





Loc 11. Falesia Beach - Olhos de Agua, Portugalia

Loc 12. Prainhas do Pontal do Atalaia - Arraial do Cabo, Brazilia.

Loc 13. Playa de Ses Illetes - Formentera, Insulele Baleare.

Loc 14. Ka'anapali Beach -Lahaina, Hawaii.

Loc 15. Balos Lagoon - Kissamos, Grecia.

Loc 16. Radhanagar Beach – Insulele Havelock.

Loc 17. Playa Manuel Antonio - Manuel Antonio, Costa Rica.

Loc 18. Manly Beach - Sydney, Australia.

Loc 19. Kelingking Beach - Nusa Penida, Bali.

Loc 20. Bournemouth Beach -Bournemouth, Marea Britanie

Loc 21. Elafonissi Beach - Elafonissi, Grecia.

Loc 22. Fig Tree Bay - Protaras, Cipru.

Loc 23. Surfers Paradise Beach - Australia.

Loc 24. Anse Lazio – Insulele Praslin, Seychelles.

Loc 25. Santa Monica Beach - Santa Monica, Insulele Capului Verde.







SURSA FOTOGRAFII TripAdvisor.com SURSA FOTOGRAFII TripAdvisor.com

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: