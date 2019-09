FOTO Cea mai mare expoziţie de Biblii din România. Modelul dus pe Lună de astronaţii misunii Apollo 14 poate fi citit doar cu microscopul

GALERIE FOTO



Expoziţia organizată de pastorul Ionel Tuţac, de la bastionul Theresia din Timişoara, prezintă peste 600 de Biblii, din perioade istorice diferite, de toate mărimile şi în toate limbile. Este a doua oară când Tuţac îşi prezintă colecţia de scripturi, intenţia sa fiind de a deschide, într-un viitor nu foarte îndepărtat, un muzeu permanent.

“Expoziţia din primăvară a adunat aproape 7.000 de vizitatori. Au fost foarte mulţi interesaţi să revadă această expoziţie. Apoi, cei de la Consiliul Judeţean mi-au propus să includ această expoziţie pe agenda culturală a lor. Între timp, eu am mai colecţionat alte câteva exemplare rare. Toate acestea m-au îndemnat să organizez o nouă expoziţie. Vizitele recente de la Muzeul Bibliei din Washington şi cel din Budapesta m-au convins încă o dată că Timişoara trebuie să aibă un muzeu permanen al Cărţii Sfinte”, spune Ionel Tuţac, preşedintele Comunităţii Bisericilor Baptiste din Timişoara.

Cea mai veche piesă datează din 1250

Cea mai veche piesă din colecţia lui Tuţac este un manuscris din perioada 1240-1250. Este scris în limba latină, pe pergament, cu forme caligrafice gotice mici.

Scrierea pe două coloane, pe 49 de rânduri pe fiecare coloană, cu cerneală maro, iar majusculele cu cerneală roşie este specifică atelierului Mathurin, loc în care s-a transcris ediţia Vulgata.

Iniţiativa acestui proiect aparţine Regelui Ludovic al IV-lea al Franţei, cel mai longevici monarh european.

Biblia transcrisă în acea perioadă, tipică secolului al XIII-lea, avea format portabil, dimensiunea fiind de 142X94 milimetri. Astăzi mai sunt doar 25 de manuscrise din perioada respectivă. Una se află în colecţia lui Ionel Tuţac.

Exemplare foarte valoroase

Pastorul mai are câteva pagini foarte vechi, din secolele 15-16. Următoarele ca vechime sunt: o Biblie din 1675, tot în limba latină, una din 1706, în engleză, şi cele din 1711 şi 1731, în germană. Pastorul are în colecţie şi multe biblii valoroase din secoul al 19-lea, dar şi multe piese româneşti.

“Bunt multe Biblii vechi. Cea mai veche este un manuscris din anul 1250, apoi am câteva pagini din Biblii din jurul anului 1500, o pagină pe care am avut-o şi în ediţia anterioară a expoziţiei, este datată în 1475. Sunt foarte multe Biblii din anii 1700. Tot ca şi noutate, am un evangheliar din 1761, apărut sub îndrumarea mitropolitului moldovean Gavriil Callimachi. E un exemplar foarte rar, unul mai există la biblioteca din Bălţi, în Republica Moldova”, a mai spus Tuţac.

Cea mai mică Biblie din lume

De asemenea, este expusă la Bastionul Theresia şi cea mai mică Biblie din lume, unică pe teritoriul României. Cea mai mică Biblie completă din lume a fost realizată în laboratoarele companiei NCR din Dayton, Ohio. Conţine 1.245 de pagini şi 773.456 de cuvinte. Microfilmul a fost realizat cu scopul de a arăta oamenilor progresul tehnologiei şi faptul că există posibilitatea de a promova Scriptura în tot universul.

„Sora“ acestei Biblii a fost dusă pe Lună, în 5 februarie 1971, în cadrul misiunii Apollo 14, de astronauţii Edgar Mitchell, Allan Shepard şi Stuart Roosa. Aceşia au lăsat pe suprafaţa Lunii numai puţin de o sută de exemplare ale celei mai mici Biblii din lume.

Alte 200 de exemplare, din cele 300 realizate, se află astăzi în diferite colecţii. Muzeul Bibliei din Washington a plătit suma de 62.500 de dolari pentru ca unul din exemplare acestei Biblii să fie expuse în colecţia sa.

Biblia breloc a aparţinut evanghelistului Billy Graham

Printre obiectele noi care au intrat în posesia lui Tuţac se află şi o biblie breloc.

“Am şi foarte multe Biblii mici. De data asta am şi cea mai mică Biblie Guttenberg. Este o noutate, am adus-o din America. Este foarte mică, are doi centimetri lungime, un centrimetru jumate lăţime. Am şi o Biblie breloc, făcută în anul 1969, care a aparţinut evanghelistului american Billy Graham. Am în colecţia mea două Biblii care i-au aparţinut domniei sale. Cea mai mică Biblie din lume am mai prezentat-o. Este o curiozitate tehnică.

Nu se poate citi cu ochiul liber. Poate fi citit doar cu microsopul. Am avut ocazia să citesc această Biblie cu un microscop. Nădăjduiesc să fac rost de un asemeena aparat, să-l pun la dispoziţia oamenilor în cadrul acestei expoziţii”, a adăugat Ionel Tuţac.

“Pasiunea vine din familie”

Ionel Tuţac a început să colecţioneze cărţile sfinte în 1999, după o vizită făcută la Societatea Biblică din New York, acolo unde sunt expuse peste 43.000 de exemplare diferite.

“Pasiunea vine din familie. Părinţii mei au fost oameni credincioşi, mi-au spus că educaţia unui copil este incompletă fără citirea Sfintelor Scripturi. Doi timişoreni, Petru Popovici, care are 101 ani şi Vasile Ianculovici, m-au invitat să văd expoziţia de la Societatea Biblică din New York. Domnul Popovici mi-a dăruit atunci două Biblii, una de la 1704 - prima traducere în latină din ţara noastră, şi cea mai mică biblie din lume. Mi-a spus, «du aceste Biblia în România, spune-le oamenilor că nu trebuie să fie o piesă de muzeu». Între timp am vizitat câteva mari muzee, de la Ierusalim, de la New York, Amsterdam, Londra, Budapesta, de la Washington, toate m-au determinat să continui să investesc bani pentru a achiziţiona exemplare inedite ale Bibliei. Cred că am peste 800 de piese, dintre care peste 600 pot fi văzute în expoziţie”, a mai declarat Ionel Tuţac.

Primele tipărituri în limba română

Tipărirea primelor Biblii în limba română s-a făcut în scriere salvonă. Mitropolia Banatului a venit alături de Ionel Tuţac cu câteva exemplare speciale de Biblii, cum ar fi Cazania lui Varlaam, prima carte românească tipărită în Moldova, dar şi Noul Testament de la Bălgrad - prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, publicat în 1648 la Bălgrad (astăzi, Alba Iulia), în timpul principelui calvin Gheorghe Rákóczi I, sub coordonarea arhiepiscopului Simion Ştefan.

“Cele dintâi traduceri în limba română au fost Psaltirile: Psaltirea Hurmuzachi, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Voroneţeană. Toate acestea s-au făcut în perioada 1500-1600. Apoi, vorbim despre o carte specială, prima traducere a întreg Noului Testament este Traducerea de la Bălgrad, realizată sub coordonarea lui Simion Ştefan. Avem aici un exemplar din 1768, care se află în posesia Mitropoliei Banatului. E important de amintit şi de Bibliile din 1856 şi 1858 a mitropolitului Andrei Şaguna. Una îmi aparţine”, a mai spus Ionel Tuţac.

În expoziţie, vizitatorii pot vedea şi o copie a declaraţiei de independenţă a Statelor Unite, din anul 1776.

Expoziţia poate fi vizitată la Bastionul Theresia vreme de două săptămâni, mai exact până în 27 septembrie.

