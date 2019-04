FOTO Cea mai mare colecţie de Biblii din România, expusă în Timişoara: sute de volume de toate mărimile, din toate timpurile şi toate limbile lumii

GALERIE FOTO



Pastorul timişorean Ionel Tuţac este posesorul celei mai mari colecţii de Biblii din România. Impresionanta colecţie numără peste 800 de Biblii, din perioade istorice diferite, de toate mărimile şi toate limbile din lume, de la cea a zuluşilor din Africa de Sud, până la cele în japoneză, arabă sau coreană.

Ionel Tuţac a început să colecţioneze Bibliile în 1999, după o vizită făcută la Societatea Biblică din New York, acolo unde sunt expuse peste 43.000 de exemplare diferite.

„Am avut ocazia să văd foarte multe exemplare ale Sfintelor Scripturi. Inclusiv o Biblie tipărită de Guttenberg. În urma acelei vizite, am primit din partea unui timişorean, numele lui este Petru Popovici, are acum peste o sută de ani, două Biblii: Biblia de la 1874 şi apoi cea mai mică biblie la vremea de atunci. Omul acesta, mare iubitor de Scripturi, mi-a spus să iau aceste două exemplare, să le duc în România şi să le spun românilor că Biblia nu trebuie să fie o piesă de muzeu. Am început apoi să colecţionez Biblii, am cumpărat, am primit, pasiunea aceasta a crescut, iar Dumnezeu mi-a dat ocazia să merg la Muzeul Cărţii de la Ierusalim, am văzut muzeele Bibliei de la Amsterdam şi Londra, iar în 2017 a descoperit Muzeul Bibliei de la Washington”, a declarat Ionel Tuţac.

Cele mai vechi piese din colecţie

Cea mai veche piesă din colecţia lui Tuţac este o pagină din 1475, în limba latină. Apoi, următoarele ca vechime sunt: o Biblie din 1675, tot în limba latină, 1706, în engleză, 1711 şi 1731, în germană. Are şi multe biblii valoroase din secoul al 19-lea, dar şi multe piese româneşti.

“Am şi foarte multe Biblii valoroase din secolul al 19-lea. Desigur că am şi multe piese româneşti. Printre piesele speciale pe care le am sunt două Biblii care au aparţiut unui celebru lider spiritual. Numele lui este Billy Graham, a trecut în veşnicie anul trecut. El a fost în 1985 în România şi a lăsat aceste piese unui român care la rândul lui mi le-a dăruit mie”, a mai declarat Tuţac.

Cea mai mică Biblie din lume

Ionel Tuţac deţine şi câteva exemplare de Biblii minuscule. Printre ele şi cea mai mică Biblie din lume, unică pe teritoriul României. Aceasta nu poate fi citită cu ochiul liber, ci doar cu microscopul.

“Există Biblii în diferite limbi şi de dimensiuni, dar cea mai mică biblie pe care o am în colecţie este un microfilm, de 2,5 pe 3,5. Atunci când a fost realizat acest microfilm, sau această Biblie, a fost realizată cu scopul de a arăta oamenilor mai mult progresul tehnologiei şi faptul că există posibilitatea de a promova scriptura în vremuri ca aceseta în toate mijlocele tehnice pe care le avem la dispoziţie. Această Biblie este o soră geamănă a unei Biblii care a fost dusă pe Lună de staţia Apollo”, a povestit Tuţac.

Primele traduceri în limba română

Multă lume nu cunoaşte istorie tipăririi primelor Biblii în limba română, în scriere salvonă.





“Trebuie să începem inevitabil cu Psaltirile. Psaltirea Hurmuzach, Psaltirea Scheiană, Psaltirea în versuri. Continuăm apoi cu evangheliile. Toate acestea s-au făcut în perioada 1500-1600. Apoi, vorbim despre o carte specială, Cazania lui Varlaam, prima traducere a întreg Noului Testament este Traducerea de la Bălgrad (Alba Iulia), realizată sub coordonarea lui Simion Ştefan. Este un exemplar din 1768 care se află în posesia Mitropoliei Banatului. Cea mai mare realizare a fost traducerea integrală a Bibliei, în 1688, eu am copia acestei Biblii. E important de amintit şi de Bibliile din 1856 şi 1858 a mitropolitului Andrei Şaguna. Una îmi aparţine”, a mai spus Ionel Tuţac.

Pastorul a avut ocazia în decursul anulor să facă câteva expoziţii cu piesele sale, dar visul său a fost să deschidă un muzeu al Bibliei la Timişoara. Deocamdată, 500 dintre sfintele scripturi deţinute de Tuţac pot fi văzute într-o intr-o expoziţie la Bastionul Theresia din Timişoara.

