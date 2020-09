FOTO Apocalipsa florarilor. Anularea festivităţilor în prima zi de şcoală a dus la prăbuşirea comerţului cu flori

GALERIE FOTO



Prima zi de şcoală însemna anii trecuţi una care aduce venituri semnificative pentru comercianţi de flori, având în vedere cantitatea uriaşă de cadouri colorate şi frumos mirositoare pe care le ofereau copii şi părinţii cadrelor didactice. Prima zi de şcoală însemna anii trecuţi una care aduce venituri semnificative pentru comercianţi de flori, având în vedere cantitatea uriaşă de cadouri colorate şi frumos mirositoare pe care le ofereau copii şi părinţii cadrelor didactice.





Anul acesta, autorităţile au renunţat la tradiţionalele festivităţi de la începerea şcolilor, iar acest lucru a dus la prăbuşirea dramatică a comerţului cu flori. În piaţa de flori din Piaţa 700, în prima zi de şcoală a bătut vântul.





„E cel mai ciudat început de an şcolar. Nu e nimeni. Nu merge deloc vânzarea. Prima zi de şcoală era importantă pentru noi. Munceam mai mult, făceam bucăţele mici pentru copii, era foarte OK. Dar chiar aşa, să nu lase copiii cu flori la şcoală, nu pot să înţeleg”, spune unul din vânzători.







„A fost foarte slab azi. E o zi normală, au fost şase-şapte clienţi. Dar ei nu au venit să cumpere pentru şcoală. Din motive de pandemie, nu se fac festivităţi şi nu se duc nici flori ca în ceilalţi ani. Este trist pentru noi. În alţi ani erau cozi, acum nu vine nimeni. Dar era de aşteptat să fie aşa, pentru că toată perioada de pandemie a fost aşa. Afacerea a scăzut cu 90 la sută. Mergem înainte, pentru că o se termine într-o şi pandemia. Speranţa moarte ultima”, a afirmat un alt vânzător.

Deşi nimeni nu vorbeşte despre ei, florarii sunt printre cei mai nepăstuiţi de pandemia de coronavirus. Nici la doctori nu s-au mai dat flori, nunţi n-au mai fost, pertrecerile au fost suspendate. Cu toate astea ei nu au primit niciun ajutor, din contră, cheltuiele sunt cele cele vechi.

“De la cine să aşteptăm un ajutor? De la stat? Nu-i interesează de noi! Impozitele nu le-au micşorat, din contră, le-au mărit. Chiria aici în piaţă merită 600 de lei pentru un stand? Eu am două standuri, plătesc 1.200 de lei pe lună. Nu am nicio facilitate. Nu pot face nimic, alt servici nu am. Eu nu înţeleg ce au florile cu pandemia de coronavirus. Doar nu transmit boala. E o prostie, părerea mea. În şcoală este distanţare, dar veniţi după ore şi vedeţi aici, unde se mănâncă, stau 200 de elevi unul lângă altul. Unde e distanţarea?!”, a declarat un alt vânzător din Piaţa 700.

Florarii sunt nemulţumiţi şi de condiţiile pe care le au în hala din Piaţa 700. Aceştia spun că cer de ani de zile conducerii Pieţelor să închidă spaţiul, pentru în perioada de toamnă-iarnă-primăvară este frig, plouă înuntru şi bate vântul.