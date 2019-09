Fost consilier PSD, găsit de Fisc cu venituri nejustificate de 2 milioane de euro: „Fosta mea soţie provine dintr-o familie cu posibilităţi financiare“

Unul dintre cei mai bogaţi timişoreni, fostul consilier local PSD Andrei Petrişor, a fost supus în primăvara acestui an unui control al ANAF – Direcţia pentru Persoane Fizice cu Risc Fiscal în urma căruia inspectorii Fiscului au descoperit că în anii 2011 şi 2012 Andrei Petrişor a avut venituri nedeclarate de aproximativ două milioane de euro.

Mai exact, Fiscul a constatat că în anul 2011, Andrei Petrişor a avut cheltuieli de aproape 21 de milioane de lei şi venituri de doar 14,2 milioane de lei, rezultând venituri nejustificate de 6.7 milioane lei. Pentru anul 2012, Fiscul a constatat că Andrei Petrişor a avut venituri de 7.4 milioane lei, dar a cheltuit 10.4 milioane lei, rezultând astfel un venit nedeclarat de trei milioane de lei.

Practic, ANAF susţine că în 2011 şi 2012, Andrei Petrişor a avut venituri nedeclarate în valoare de aproximativ 9.7 milioane lei. Pentru asta au fost emise decizii de plată a unor impozite în valoare de aproximativ 1,4 milioane lei şi a fost făcută plângere penală.

Un prim proces pierdut de Andrei Petrişor

Fostul consilier local contestă constatările Fiscului şi a dat în judecată ANAF, cerând într-o primă fază suspendarea deciziilor de impunere până la soluţionarea procesului privind anularea actelor emise de ANAF. Prima fază a procesului de suspendare a executării deciziei de impunere s-a judecat la Curtea de Apel Timişoara, unde Andrei Petrişor a pierdut procesul, urmând recursul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În proces, Andrei Petrişor a încercat să îşi justifice o parte din bani prin veniturile obţinute la nunta care a avut loc în 2008 şi la botezul primului copil, care a avut loc în 2010. Potrivit lui Andrei Petrişor, acesta a „scos” la nuntă 400.000 de euro, iar la botezul primului copil a făcut un profit de 237.000 euro, „fiind de notorietate faptul că la astfel de evenimente sociale se primesc sume de bani/daruri manuale pentru care nu există mijloace de probă, iar o eventual solicitare de probe este contrară principiului proporţionalităţii”.

„Fosta mea soţie provine dintr-o familie cu posibilităţi financiare”

Contactat de „Adevărul”, Andrei Petrişor a declarat că va continua lupta cu ANAF, considerând că raportul în cazul zău fiind „complet abuz”. „Eu am fost considerat în perioada aia. Nu mi-au luat în considerare niciun bun al familiei. Am intrat căsătorit. Fosta mea soţie provine dintr-o familie cu posibilităţi financiare şi noi banii i-am folosit în comun. Am folosit banii familiei. M-a întrebat ANAF-ul de ce nu am contracte cu soţia şi cu soacra şi cu cumnata. Complet abuz. Ei îţi dau maxim, nu iau în considerare nimic după care rămâne să te descurci în instanţă. O să fac o înţelegere de plată cu ANAF-ul să încerc să plătesc până reevaluează sumele. Este o contestaţie depusă la Bucureşti. Aşteptăm să ne ia în considerare nişte sume pe care nu le-a luat în seamă. A luat în calcul nişte sume de vreo două-trei ori”, a declarat Andrei Petrişor pentru „Adevărul”.

Petrişor Senior a pierdut definitiv lupta cu ANAF-ul

Supus controlului realizat de ANAF – Direcţia Persoane Fizice cu Risc Fiscal a fost şi tatăl lui Andrei Petrişor, Petre Petrişot, fost judecător şi preşedinte al Tribunalului Timiş şi profesor la Facultatea de Drept.

Lui Petre Petrişor, ANAF-ul i-a imputat pentru anul 2011 o sumă nedeclarată de aproximativ 380.000 de lei, pentru care au fost stabilite impozite pe venit şi penalităţi de peste 100.000 de lei. Fostul judecător a arătat că banii pe care Fiscul i-a imputat provin din economii pe care le-a făcut de-a lungul timpului, sume cu care l-a ajutat pe fiul său la începutul său în afaceri şi care i-au fost returnate de fiul său în 2011. Astfel, Petre Petrişor a arătat că „a avut pe rând, începând din anul 1982, mai multe profesii şi funcţii, respectiv: avocat, judecător, preşedintele Tribunalului Timiş, lector şi conferenţiar în cadrul Universităţii de Vest şi Universităţii Banatul, pe parcursul anilor reuşind să facă economii pe care le păstra sub forma de lichidităţi, la domiciliul propriu, economii din care l-a susţinut pe fiul său la începutul activităţii sale comerciale, iar acesta a înţeles să îi returneze aceşti bani în anul 2011”.

Petre Petrişor s-a judecat cu ANAF pentru anularea constatărilor făcute de Fisc, dar a pierdut definitiv procesul. „Ei au făcut o cercetare pe 2011 – 2012 şi au constatat că din toate declaraţiile mele aş fi dobândit venituri un pic mai mari. Am plătit. Nu mai am nicio datorie la ei”, a declarat Petre Petrişor pentru „Adevărul”.

