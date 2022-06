Eroul promovării echipei Dumbrăviţa, Cătălin Trifon: „În unele zile, plec la muncă la cinci dimineaţa şi mă întorc la şapte seara”

Eroul celor de la Dumbrăviţa în returului cu CSM Reşiţa a fost portarul Cătălin Trifon. În timpul celor 120 de minute de joc a avut intervenţii fantastice, iar la loviturile de departajare s-a dovedit extrem de inspirat, reuşind să pareze execuţiile lui Călin Cristea şi Valentin Munteanu.

După meci, Cosmin Stan, antrenorul de la Dumbrăviţa, a spus că o parte din jucătorii săi lucrează şi nu se ocupă numai cu fotbal. Printre ei se află şi portarul Cătălin Trifon, care lucrează în construcţii, alături de un alt jucător remarcat pozitiv pe tot parcursul sezonului, Alexandru Martinov.

„Nu am fost la lucru în ziua meciului, din fericire. După cum ştiţi, cu doi dintre colegii mei lucrez în construcţii, asta ne e meseria, nu avem ce să facem. Am promovat în Liga a II-a şi, probabil, va trebui să-mi dau demisia de acolo. Ar cam trebui, pentru că e un alt nivel. În unele zile plec la muncă la 5 dimineaţa şi mă întorc la 7 seara, în altele plec la 7 dimineaţa şi vin la 10, pentru că merg şi la antrenament”, a povestit Trifon pentru site-ul cscdumbravita.ro.

Sezonul viitor, Cătălin Trifon va da piept cu jucătorii unor echipe ca Dinamo sau Steaua, dar şi cu alte echipe care au jucători care au strâns sute de meciuri în Liga I.

„N-am avut niciun fel de juniorat, am crescut la Diniaş, în comuna din care provine şi Romario Benzar. Am câştigat în 2009 Cupa Hagi Danone. În rest, am jucat doar pe la sate. Îi mulţumesc antrenorului Cosmin Stan, el e singurul care a avut încredere, atât în mine, cât şi în Jardel (n.r. Martinov) că putem face ceva în Liga a III-a. Eu am mai colaborat cu Cosmin Stan la Carani timp de o jumătate de ani. Mai apoi, m-am lăsat doi ani de zile de fotbal, am mers să lucrez în construcţii, iar în vara anului trecut ne-am reapucat serios de fotbal, atât eu, cât şi Jardel”, a mai spus Cătălin Trifon pentru site-ul clubului.

Născut la 25 octombrie 1999, Cătălin Trifon s-a alăturat echipei Dumbrăviţa în vara anului trecut, la fel ca marea majoritate a jucătorilor care au scris povestea acestei promovări.



