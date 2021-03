Echipa mobilă de vaccinare se duce la domiciliul persoanelor cu BMW-ul. Timişorenii care nu se pot deplasa pot chema medicii acasă

Cele opt echipe mobile pentru vaccinarea se duce la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa, precum şi a aparţinătorilor acestora care locuiesc la aceeaşi adresă. În parteneriat cu Automobile Bavaria Timişoara, fiecare echipă a fost dotată cu un autoturism BMW pentru deplasarea la domiciliul celor imobilizaţi.





Programul de vaccinare la domiciliu, destinat persoanelor vârstnice şi imobilizate la pat din cauza diferitelor afecţiuni, este realizat de Primăria Timişoara împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş, este o echipă creată special pentru vaccinare şi este realizat în parteneriat logistic cu Automobile Bavaria Timişoara.

Fiecare echipă de vaccinare este formată din patru persoane: un şofer (de la STPT), un medic şi doi asistenţi. Persoanele care vor beneficia de acest serviciu vor fi anunţate în prealabil de vizita acestor echipe.

“Nu suntem la prima cooperare de acest fel care ne reuşeşte. În ultimele cinci luni am redus ocuparea în spitale, la secţiile ATI şi non-ATI pentru covid, prin alte două proiecte realizate cu societatea civilă, medicii specialişti şi de familie şi mediul de business. Am încercat să creăm un fel de spital în afara spitalelor. Prin proiectul Oxigen pentru Timişoara, pacienţi din tot judeţul Timiş au primit concentratoare de oxigen, acasă. 266 de concentratoare au fost livrate de către Direcţia de Asistenţă Socială la domiciliul pacienţilor, 266 de locuri în spitale au rămas libere, pentru timişorenii şi timişenii cu forme grave de covid. La ideea medicului Virgil Musta şi alături de City Doctors, am lansat o aplicaţie foarte utilă prin care medicii de familie din tot judeţul pot afla, în timp real, rezultatele analizelor şi indicaţiile de tratament la domiciliu pentru pacienţii lor, trecuţi pe la Victor Babeş. Tot pentru a degreva spitalele. Prin astfel de acţiuni şi prin vaccinare vom reuşi să ţinem sub control pandemia. Fac un apel către voi toţi: vaccinaţi-vă şi respectaţi regulile. Cu cât mai mulţi timişoreni respectă restricţiile, dureroase, dar necesare, cu atât mai repede vom depăşi acest moment greu”, a transmis primarul Dominic Fitz.





Persoanele vârstnice care nu se pot deplasa sau sunt imobilizate la pat, precum şi aparţinătorii împreună cu care locuiesc şi care doresc să beneficieze de acest serviciu, pot suna la call-centerul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara: 0356 406 517.