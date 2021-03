Dominic Fritz, prima reacţie despre cazul „flămânzi sub acoperire”. Consilierul Ana Munteanu se poate aştepta la sancţiuni din partea USR Timiş

Dominic Fritz a recţionat după a şasea zi de la incidentul de la hotelul Del Corso, în care a fost implicată consilierul USR Ana Munteanu. Edilul susţine că Primăria Timişoara nu are absolut nicio implicare în demersurile făcute de Munteanu şi că a aflat de cele întâmplate din spaţiul public. Cu toate astea, cazul Ana Munteanu va fi discutat în şedinţa Biroului Judeţean al USR care va avea loc joi seară.

„Eu personal am aflat de evenimente după ce s-au petrecut. Să fiu sincer, în ultimele zile nu am avut timp să urmăresc dezbaterea apărută în spaţiul public, fiind focusat pe combaterea pandemiei, campania de vaccinare şi finalizarea bugetului pentru anul 2021. Respectarea regulilor în această teribilă pandemie este absolut esenţială. Există organe competente pentru a urmări şi a sancţiona încălcarea regulilor. Aleşii locali au o responsabilitate deosebită să evite orice fel de suspiciune că ar putea să se amestece în aceste atribuţii exclusive ale forţelor de ordine. De aceea, spun fără echivoc că aceste evenimente nu ar fi trebuit să se întâmple. Consider că a mea colega a făcut o eroare de judecată. Această eroare nu reprezintă modul în care reprezentanţii aleşi ai partidului nostru îşi exercită responsabilitatea faţă de administraţie si comunitate. Ştiu că Ana Munteanu regretă cele întâmplate. Este o lecţie pentru tinerii politicieni că există o linie de demarcaţie între acţiuni civice de acest gen şi acţiunea politică şi administrativă. Dacă şi cum această greşeală va fi sancţionată este în mâinile organelor de partid, ştiu că în seară asta se va reuni Biroul Judeţean pentru a discuta speţa”, a declarat Dominic Fritz.Preşedintele USR Timiş, Cristian Moş, vicepreşedintele CJ Timiş, spune că situaţia creată în urma acţiunii Anei Munteanu va fi analizată în şedinţa conducerii filialei.