Dominic Fritz, noul preşedinte al USR PLUS Timiş. Primarul Timişoarei nu a avut contracandidat

Potrivit unui comunicat al USR PLUS, la alegerile interne din USR PLUS, primele după fuziune, au votat 218 delegaţi. „Le mulţumesc colegilor pentru încredere. Partidul nostru are datoria să demonstreze că are nu doar voinţa ci şi puterea de a schimba în bine viaţa oamenilor.

Cetăţenii au nevoie de un partid care să le reprezinte aspiraţiile de transformare şi reformă. De un partid matur, unit, cu un compas moral şi politic clar, care reuşeşte să transforme prosperitatea Timişoarei în motorul prosperităţii pentru întregul judeţ. Iar USR PLUS este acest partid”, a declarat Dominic Fritz.

Noul Birou Judeţean USR PLUS Timiş are 21 de membri, dintre care 8 vicepreşedinţi în ordinea voturilor obţinute după cum urmează:

Vicepreşedinţi

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, deputat de Timiş

Călin Badiu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării

Nemeth Zoltan, prefectul judeţului Timiş

Viviana Ţecu, consilier judeţean

Nicu Fălcoi, deputat de Timiş

Ruben Laţcău, viceprimar al Timişoarei

Dan Reşitnec, şef de cabinet al primarului Timişoarei

Sorin Şipoş, preşedintele USRPLUS Timişoara

Membri BJ

Cristian Amza, consilier local Giroc

Cristian Moş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş

Vlad Şendroiu, consilier judeţean

Horia Bugarin, primar Dumbrăviţa

Raoul Trifan, senator USRPLUS Timiş

Diana Amza, membru în Consiliul Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Ultramaraton

Marius Dumitrescu consilier local Giroc

Petre Mihăieş, consilier judeţean

Denis Inasi viceprimar Lenauheim

Saveta Moldovan, primăriţă a comunei Foeni

Kinga Târlea, responsabil managementul calităţii într-o companie multinaţională

Florin Ilca, consilier local Timişoara.

