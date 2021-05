De ce trebuie să poarte mască vaccinaţii în prezenţa unor persoane neimunizate

A doua ediţie a Maratonului Vaccinării de la Timişoara, proiect care a dat tonul unor acţiuni similare la nivel naţional, revine, în acest week-end. Pe lângă rapelul asigurat celor de la prima ediţie, pot primi prima doză de Pfizer şi cei nevaccinaţi până acum. În plus, mai este o noutate – o linie de vaccinare cu Johnson&Johnson, vaccin care necesită o singură doză. Evenimentul de la Centrul Regional de Afaceri din oraşul de pe Bega a fost iniţiat de medicul Dorel Săndesc, şeful secţiei ATI al Spitalul Judeţean, care s-a arătat bucuros de numărul mare de persoane care s-au imunizat cu prima doză: peste 6.700. În perioada în care specialiştii discută despre ce reguli noi vor exista pentru vaccinaţi şi cei nevaccinaţi, medicul Dorel Săndesc atrage atenţia că nu trebuie să se ajungă la discrimănări.

„În mod evident, viaţa noastră revine încet la normal. Asta se întâmplă gradual. Însă nu trebuie făcută discriminare, ci adaptare. Ca în orice domeniu de activitate, este logic ca persoanele vaccinate, imunizate sau care au trecut prin boală şi au dovada asta, să nu mai necesite niciun fel de screening. Şi să poată participa la diverse evenimente publice. E important însă să se caute soluţii să se evite discriminarea prin blocarea din start a altor categorii. Soluţia nu rămâne decât una foarte clară. Testarea oamenilor care nu s-au vaccinat, ca ei să nu reprezinte o problemă”, a declarat Dorel Săndesc.

„E falsă iluzia că mă protejez lăsând pe alţii să se vaccineze”

Medicul anestezist are şi câteva argumente, pentru care cei vaccinaţi nu ar trebui să lase garda jos. „Unele studii arată că vaccinatul, care are un nivel bun de anticorpi în sânge, nu are uneori anticorpi în căile superioare, deci ar putea să găzduiască virusul, să nu-l omoare imediat, ci să-l transmită. Astfel, dacă nu eşti vaccinat, te expui şi când intri în contact cu o populaţie mare de vaccinaţi. Iluizia că mă protejez lăsând pe alţii să se vaccineze este falsă. Cei vaccinaţi se vor bucura de libertate, dar ei pot fi transmiţători pentru cei nevaccinaţi. Ţinând cont de aceste date ştiinţifice, sunt de acord cu întruniri publice fără mască între persoanele vaccinate. Ele sunt protejate, nu fac boala. O precauţie se impune când populaţia este mixtă. Toate aceste observaţii au o unică concluzie. Vaccinarea este calea. Şi ca să te protejezi pe tine şi pe cei din jur”, a mai spus Săndesc (foto dreapta).

„Vaccinaţii au văzut că nu le-au crescut colţi, solzi şi coarne”

Dorel Săndesc atrage atenţia că deciziile care se vor lua în privinţa libertăţii vaccinaţilor, faţă în faţă cu restricţiile celor neimunizaţi, ar putea duce la o falie la nivel social, asemănătoare celei din anii ’90.

“Este esenţial ca noi să nu ne tribalizăm. Am văzut aşa ceva la începutul anilor ‘90, când erai cu sau împotriva lui Ion Iliescu. Nu exista cale de mijloc. Se rupeau familii, se destrămau prietenii. Trebuie să lăsăm canal de dialog. Cred că foarte mulţi oameni sunt recrutabili prin dialog. Există probabil un nucleu dur, pe care nu-i convingi nicicum să se vaccineze, dar sunt şi mulţi care sunt dispuşi să-şi schimbe părerea. Am văzut asta din experienţă proprie. Oamenii au văzut că nu le facem rău, cei care s-au vaccinat au văzut că nu le-au crescut colţi, solzi şi coarne. De aceea, cred că dialogul este important. S-a văzut, campaniile marşate pe ameninţări şi teamă nu au avut efect. Lumea aşteaptă soluţii, nu numai ameninţări. Noi trebuie să gândim pozitiv”, a mai spus Dorel Săndesc.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Maratonul Vaccinării de la Timişoara s-a încheiat. Peste 6.700 de oameni au fost imunizaţi împotriva COVID-19 FOTO

Maraton de vaccinare la spitalul militar de campanie de pe stadionul CFR. 24 de ore din 24, şapte zile, doar cu buletinul

Campania de vaccinare fără precedent în România: „A fost plin de momente emoţionante” VIDEO