Conflict între PNL şi AUR într-o comună din Timiş. Primarul liberal a ajuns la spital după un accident provocat de şeful local al partidului naţionalist

Conform unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei Bethausen, judeţul Timiş , luni, 22 noiembrie, în jurul orei 14.00, a avut loc un accident, în care a fost implicat primarul comunei Ioan Lihoni. Maşina edilului, o Scoda Octavia, a fost lovită de un Nissan Qashqai, condus de Nicu Benzar, liderul AUR Bethausen.

Liderul AUR este acuzat că de o lună încoace îl hărţuieşte, îl filmează şi-l urmăreşte pe primar, trimiţându-i şi mesaje de ameninţare.

„Totul s-a întâmplat ieri după o şedinţă de consiliu, la care a participat şi preşedintele AUR Bethausen, Nicu Benzar. Primarul nu a fost la şedinţă, a plecat la Timişoara cu un proiect. La un moment dat, concetăţeanul nostru l-a urmărit cu maşina şi l-a lovit din spate. Băiatul e de vreo lună preşedinte AUR Bethausen, cred că aşa sunt instruiţi, să agaseze, de o lună am devenit vedete pe înregistrări. Nu a fost neaparat violenţă până acum, dar înregistrări, ameninţări... Acum umblau după semnături pentru suspendarea preşdintelui. Următorul suspendat trebuia să fie primarul de la Bethausen, ales de peste 1300 de cetăţeni, cu peste 68 la sută”, a declarat Dacian Sârbu, viceprimarul liberal de la Bethausen.

„Acuză dureri de coloană”

În urma impactului, Ioan Lihoni s-a plâns de dureri la coloană şi a fost transportat la spital cu ambulanţa pentru investigaţii.

„Primarul a fost luat de ambulanţă, şocul a fost foarte mare, acuză dureri de coloană, dureri în piept, tensiune mare şi sperietură. Îi fac investigaţii pentru că nu se simte bine. Primarul a mai depus o plângere pentru violare de domiciliu, tulburare de posesie. A intrat în curte peste el. E un conflict de o lună. Nu am avut probleme în comună până a apărut AUR şi acest băieţaş, care e cu o firmă de construcţii, a fost la lucru şi pe afară”, a mai declarat viceprimarul Dacian Sârbu.

“Este o persoană cu condamnări în trecut, deosebit de periculoasă”

Conform postării de pe pagina de Facebook a primăriei, Benzar a părăsit locul accidentului şi a fost adus înapoi de către echipajele de poliţie. “Menţionăm că acesta a avut un comportament agresiv şi este o persoană cu condamnări în trecut, deosebit de periculoasă. Cazul este cercetat de organele competente”, se arată în comunicatul Primăriei Bethausen.





“Un tânăr în vârstă de 27 de ani a condus un autoturism pe DJ 609 dinspre Bethausen spre Cliciova. La un moment dat a intrat în coleziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de un bărbat în vârstă de 60 de ani. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 60 de ani. S-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis cei de la IPJ Timiş.

Sursă cameră de bord

“Nu mi-a trecut prin cap că o să frâneze brusc”



Nicu Benzar are o altă variantă. Acestea susţine că s-a întâlnit din întâmplare cu primarul, pe un drum judeţean, însă ediul ar fi frânat brusc în faţa sa şi astfel nu a putut evita accidentul. Cu toate astea şi ciocnirea a fost una uşoară.

“Am fost la şedinţa, la Bethausen. M-am dus ca şi cetăţean al comunei. Probabil i-a deranjat că mi-a făcut apriţia acolo. Apoi am plecat acasă şi după aceea am mers spre Cliciova. Spre ghinionul meu am văzut maşina primarului, nici nu mi-a trecut prin cap că o să frânzere brusc, neîntemeiat. Se vede pe imaginile de pe camera de pe maşină cum a frânat brusc în faţa mea, fără niciun motiv”, a declarat Nicu Benzar.

„Eu am condus regulamentar”



Tânărul susţine că a plecat de la faţa locului după ce a vorbit la telefon cu poliţiştii.



„Eu am sunat la poliţie şi mi-au spus că pot să plec de la faţa locului dacă nu sunt victime şi nu e accidentul grav. Şi că în 24 de ore să mă prezint la cel mai apropiat post de poliţie. Se vede în video că primarul coboară din maşină şi nu are nimic. Dar a şi trebuit să plec pentru că a venit şi fratele primarului cu <Jeepul>, pe contrasens, a frânat chiar în faţa mea, era să intre în mine, mi-a spus că eu sunt prost, că-s idiot. Eu am condus regulamentar. M-au dus la Făget cu două maşini de poliţie, de zici că eram un criminal. Dar eu puteam să intru în parapetul de pe acel pod”, a mai spus Benzar.



„Mi-e şi frică să ies noaptea”

Lideul AUR Bethausen susţine că el este victima celor care conduc comuna, pentru că a început să investigheze neregulile din localitate.



„Am făcut nişte investigaţii, ca cetăţean, am dovedit că fac anumite lucruri cum nu trebuie. Am trimis un mail la DNA, astăzi am vorbit chiar şi telefonic, să vină să verifice, mi-e şi frică să ies noaptea, pentru că îmi pun viaţa în pericol. De asta mi-au înscenat toată treaba asta. Şi înainte de alegeri, anul trecut, au urmărit pe toată lumea, să vadă cine cu cine votează. Fratele primarului, săptămâna trecută, m-a şicanat în trafic cu trackerul, nu m-a lăsat să depăşesc. Şi am sunat la 112. Eu cum să stau? Liniştit? Chiar mi-e frică. Am fost urmărit de nepotul primarului, se vede şi asta pe cameră”, a încheiat Nicu Benzar.



Primarul Ioan Lihoni nu a putut fi contactat pe telefonul mobil.

Pe aceeaşi temă: