Compania austriacă Baumit investeşte 3 milioane de euro în comuna Şag. Fabrica va oferi 45 de locuri de muncă

Spre deosebire ce celelalte comune periurbane, unde fabricile se deschid una după alta şi industria se dezvoltă puternic, Şagul nu a reprezentat interes prea mare pentru investitori. Noul primar al comunei, Flaviu Roşu, susţine că una din cele mai importante priorităţi ale sale este dezvoltarea economică a localităţii, prin atragerea de fonduri europene, guvernamentale sau private şi de investiţii.

Primul mare nume care vine la Şag este celebra companie austriacă Baumit, una din cele mai mari fabrici de materiale de construcţii din Europa.

Brandul Baumit a fost infiintat in anul 1988 prin fuziunea a doua companii austriece din domeniul materialelor de constructii. Are în spate o istoria primului cuptor de var din Austria, din anul 1810.



În 1990 deschide prima fabrică în afara Austriei, în Ungaria, după 1992 apar subsidiarele din Cehia, Polonia, Slovacia, Germania, în 2005 se înfiinţează Baumit China, în 2007 intră în Turcia, Ucraina şi Elveţia, în 2008 în Spania, iar în 2011 în Franţa. În 2018, Baumit Franţa achziţionează divizia de faţade a Grupului Cantillana.



În 2003, compania a fost cumpărată din grupul Schmid Industrieholding.

În România, compania a intrat în 1995, având două fabrici, în Bolentin Deal (judeţul Giurgiu) şi în Teiuş (judeţul Alba), care au, în total, o capacitate de 390.000 de tone anual.

Compania mare are două depozite, la Bucureşti şi Bolentin Deal şi birouri la Cluj.



Principalii concurenţi ai companiei sunt Henkel, pe segmentul adezivilor şi al sistemelor termoizolante, şi Adeplast, pe segmentul mortarelor.

În ianuarie 2010, Baumit a preluat, pentru suma de 4 milioane euro, compania Imcop Calcar, care deţine cariera de calcar de la Geomal, judeţul Alba.

“Vrem să atragem fonduri prin care să se dezvolte infrastructura socială, rutieră sau de altă natură şi care indirect să contribuie la creşterea locurilor de muncă şi la creşterea bugetului local. Trebuie să creem un climat de înţelegere a acestei necesităti şi să dăm cu toţii, cei care răspundem de destinul comunei noastre, concursul şi priceperea pentru acest deziderat. După ce am reuşit să scădem taxele pentru a incuraja atragerea de investitori, iata că avem primele rezultate notabile în aceasta directie. Firma Baumit România, societate româna cu capital austriac, membra a Grupului Schmid Industrie Holding, cu o cifra de afaceri consolidată de peste 2 miliarde de euro pe an va veni să investească în comuna noastră peste 3 milioane de euro într-o primă etapă. Furnizand sisteme şi materiale de construcţii de înaltă calitate, inovative şi ecologice, dar şi tehnologii moderne de punere în operă cum ar fi silozuri autopurtate şi utilaje de aplicare mecanizată, firma va crea în Şag între 35-45 de locuri de muncă. În plus, prin prezenţa sa, prin taxele plătite încasările la buget vor creşte”, a transmis Flavius Roşu, pe pagina sa de Facebook.