Coaliţia PNL-USR PLUS de la Timişoara scârţâie din toate încheieturile: „Lupta esta pe viaţă şi pe moarte“

Deşi formează o coaliţie în Consiliul Local Timişoara şi în Consiliul Judeţean, USR PLUS şi PNL sunt „la cuţite”, în special la Timişoara, acolo unde liberalii chiar au votat împotriva USR PLUS. E vorba de două proiecte prin care consilierul PRO România a propus obligativitatea aleşilor locali de a-şi publica diplomele de studii şi domiciliul. Ulterior, hotărârile au fost revocate după ce consilierul PNL Raul Ambruş, aflat în conflict cu conducerea PNL Timiş, a „trădat” partidul, votând alături de USR PLUS pentru revocarea hotărârilor.

Un nou scandal în coaliţie este aşteptat la votarea taxelor şi impozitelor locale propuse de primarul Dominic Fritz pentru anul 2022. Liberalii au anunţat deja că nu vor susţine impozitele propuse de Dominic Fritz, având propriile amendamente la proiect.

„E o situaţie destul de dificilă pentru că sunt alegeri atât la noi cât şi la colegii de la USR PLUS. Lumea este înfierbântată, dar eu cred că se va reveni la normal. Acum, referitor la taxe, eu nu am înţeles graba asta. Pe de altă parte, acest proiect este un proiect depus de USR-PLUS, nu este un proiect al alianţei pentru că aşa e normal când eşti într-o alianţă, să pleci cu un proiect comun.

Atât timp cât ei au ieşit cu acest proiect în presă fără să ne anunţe despre această modificare, nu cred că este o obligaţie a alianţei. În mod normal trebuia să discutăm înainte. Aşteptăm ca proiectele mari să le discutăm înainte şi domnul primar a înţeles asta când am avut o discuţie privată cu el. Orice proiect de asemenea natură trebuie discutat înainte de a fi aruncat în presă pentru a-l asuma ca alianţă”, a declarat viceprimarul PNL al Timişoarei, Cristian Tabără.

La rândul său, liderul consilierilor USR PLUS, Vlad Boldura, a declarat că relaţia cu PNL este una „cu suişuri şi coborâşuri”. „Până la urmă este un lucru inerent şi normal. Sunt proiecte pe care nu am reuşit să ne înţelegm în alianţa locală, dar în general avem o relaţie în care încă se comunică decent şi credem că ne înţelegem mult mai bine cu colegii de la PNL decât se întâmplă în alte locuri în ţară. În orice caz, mai este loc de bună ziua”, a declarat Vlad Boldura.

„Lupta este una pe viaţă şi pe moarte”

Preşedintele Academiei de Advocacz, Radu Nicosevici a declarat că, deşi formează o alianţă, PNL şi USR sunt într-o luptă „pe viaţă şi pe moarte” pentru câştigarea Primăriei Timişoara.

„Oamenii trebuie să înţeleagă că din secunda în care PNL a pierdut Primăria Timişoara şi USR a câştigat-o s-a produs o mare pierdere pentru PNL, care a pierdut cel mai important oraş. În mod normal, din punct de vedere politic, din momentul a cela PNL a reînceput lupta pentru a câştiga primăria. Dincolo de toate vorbele frumoase, există o luptă electorală fără milă pentru câştigarea Primăriei Timişoara. Să nu ne facem speranţe. Lupta esta una pe viaţă şi pe moarte. Pe fond, asta e situaţia”, a declarat Radu Nicosevici.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Salariul de primar al lui Dominic Fritz. Câştigă mult mai puţin decât atunci când lucra în Germania

Salariul de bancher la care a renunţat city managerul Timişoarei pentru „a schimba ţara”. Acum ia de trei ori mai puţin