Catedrala Mitropolitană din Timişoara, fără cruci într-o lucrare de artă: „Evit să pun simboluri religioase“

Timişorenii sunt invitaţi să vadă nouă înfăţişare a Complexului Studenţesc, cu o serie de lucrări de artă murală care poartă semnătura artiştilor Robert Obert, Ionuţ Popescu, Cristian Scutaru şi Lucian Sandu Milea. Iniţiativa face parte din proiectul Memoriile Cetăţii, care propune crearea unui traseu de artă murală, în anul deţinerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, prin care localnicii şi vizitatorii să redescopere istoria, spiritul şi specificul Timişoarei.

Una dintre aceste lucrurări de artă murală, care îi aparţine lui Lucian Sandu Milea, absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, face deja valuri în mediul online. Catedrala Mitropolitană stilizată de Milea apare fără cruci, iar acest lucru a fost comentat vehement de Adrian Orza, fost viceprimar al Timişoarei vreme de 12 ani.

„În Complexul Studenţesc din Timişoara a apărut acest graffiti pe un bloc. Imaginea Catedralei de pe care au fost rase semnele Crucii. <Opera de artă> e girată de Asociaţia Timişoara Capitala Culturală Europeană. E a doua oară când Catedralei noastre i se fac dispărute crucile. Data trecută s-a spus că e o eroare de IT, şi asftfel flyerele respective au ieşit eronat la tipar, fără cruci. O minciună, evident. Întărită şi de noul episod de care vorbesc acum. În 1989 oamenii acestui oraş luptau în strada împotriva unui regim represiv, ateu şi odios. În genunchi, cu faţa spre superba Catedrală Mitropolitană sute de mii de oameni spuneau Tatăl Nostru. Da, Revoluţia din decembrie 1989 a fost şi una crestină.

Iată că la 30 de ani, o nouă <revoluţie> începe să îşi facă prezenţa tot mai acut. Să nu ne ascundem după cuvinte sau degete! E vorba de mişcarea culturală neomarxistă ce bântuie azi Europa şi Statele Unite - Progresismul. Înţeleg libera exprimare şi tot ce ţine de libertăţi. Am luptat şi eu în stradă pentru ele. Dar, totuşi, nu mă voi lăsa ademenit să cred că toate aceste întâmplări sunt doar despre arta. Şi <viziunea artistului>. Ostentaţia cu care se întâmplă astfel de lucruri nu îmi poate jigni doar inteligenţa. Catedrala Mitropolitană e un simbol. E o referinţă în istoria acestui oraş. Lăsaţi-ne simbolurile în pace!

Vreau să stiu cine din primărie a avizat aşa ceva? Şi dacă primariă nu ştie, cum e posibil, având în vedere că legea îi impune să ştie! Şi de asemenea, aştept punctul de vedere al Mitropoliei Banatului!

Lucrarea lui Lucian Sandu Milea FOTO Facebook/Adrian Orza



L-am contactat pe Lucian Sandu Milea, pentrui a-i cere un punct de vedere. Artisctul ne-a explicat că el nu foloseşte simboluri religioase în lucrările sale.

„Nu a fost ceva care să atingă biserica, e pur şi simplu o chestie personală vizavi de lucrările mele. Sunt reţinut şi evit să pun simboluri religioase, precum crucea sau alte simboluri, care din punctul meu de vedere, au locul în locuri cu încărcătură religioasă. Crucea are sens pe Catedrala fizică, cea care există în Timişoara. Era o lucrare în care urmăream un joc între prezent şi momentul momentul în care Timişoara avea fortificaţii. E o privire de ansamblu, am stilizat clădirile, le-am dispus în această poziţionare. La nivel de detaliere, e adevărat, nu apar crucile. Eu nu folosesc aceste simboluri religioase în lucrările mele recente. Nu am absolut nicio legătură cu mişcarea neomarxistă, nu împărtăşesc ideile lor, respect Biserica Ortodoxă Română, care a făcut foarte mult pentru această ţară. Îmi pare rău că o lucrare de pictură murală creat şi reacţii negative”, a declarat Lucian Sandu Milea.