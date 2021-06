Baza Uszoda se deschide pentru timişoreni după mulţi ani. Centru sportiv şi cultural în Parcul Scudier

Dominic Fritz spune că a mers zilele trecute până la fostul centru de nataţie din Parcul Central (Scudier), împreună cu mai mulţi colegi din Primăria Timişoara pentru a găsi o soluţie de a valorifica această locaţie.

“În urmă cu câteva luni, când am venit la primărie, baza era o ruină plină de gunoaie şi un adăpost pentru oamenii străzii, chiar în centrul Timişoarei. Era un loc căzut în uitare din 2013. Am scos de acolo, în ultimele săptămâni, peste 100 de tone de gunoaie, iar în urma vizitei pe teren de zilele trecute am decis să transformăm Uszoda într-un centru sportiv şi cultural. În următoarele zile vom lucra la un proiect de reconversie a spaţiului, astfel încât baza să poată fi deschisă încă din această vară”, a spus Dominic Fritz.

Zilele viitoare se va dărâma gardurile din beton care acum separă baza Uszoda de parc, dar vor fi păstra cele vechi, spune Fritz.

“Vom reface terenurile de baschet şi vom transforma cel puţin unul dintre bazine într-un loc de spectacole şi proiecţii de film. Evident, amenajarea de la Uszoda este o soluţie temporară până când vom obţine fondurile necesare unei reabilitări complete”, a mai spus Dominic Fritz.











