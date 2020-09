Backa Topola, mândria maghiarilor din Serbia. Totul despre adversara celor de la FCSB din Liga Europa

În sezonul 2019-2020, TSC a promovat în Superliga din Serbia după ce a câştigat lejer liga secundă. Spre deosebire de „fraţii” lor de la Sepsi OSK, care în afară de finala Cupei României din acest an, nu s-au putut lăuda cu performanţe deosebite în primii doi ani petrecuţi în Liga I, cei de la TSC au reprezentat marea surpriză a fotbalul sârbesc.





Sezonul trecut, nou promovata a încheiat Superliga pe un surprinzător loc patru, după Crvena Zvezda (Steaua Roşie) şi Partizan Belgrad şi Vojvodina Novi Sad. Această clasare le-a adus şi o participare istorică în cupele europene.

Backa Topola este o echipă micuţă, fondată în 1913, dintr-un oraş mic, cu doar 15.000 de locuitori (aproximativ 30.000 cu localităţile periurbane), dintre care 70 la sută etnici maghiari. Oraşul se află la 44 de kilometri de graniţa cu Ungaria, în regiuna Backa de Nord.



La fel ca în cazul echipelor Sepsi OSK şi DAC Dunajska Streda din Slovacia, suporterii celor de la TSC îşi încurajează favoriţii în maghiară, comunicarea în mediul online se face bilingv, în sârbă şi maghiară, de altfel considerată limbă oficială în provincia Voivodina, iar conducerea clubului şi investitorii au dublă cetăţenie, sârbă şi ungară.





Viktor Orbán la inaugurarea Academiei de la Backa Topola FOTO MTI Investiţiile de la Budapesta au început în septembrie 2017, când echipa TSC Backa Topola era în Liga a III-a. Primii bani, în jur de 10 milioane de euro, s-au dus în infrastructură şi în construirea unei academii de fotbal, care a şi fost inaugurată în 2019, în prezenţa premierului ungar, Viktor Orbán.Viktor Orbán la inaugurarea Academiei de la Backa Topola FOTO MTI



"De ce am investit atâţia bani în Serbia? Pentru că aici locuiesc mulţi maghiari, iar ţara noastră este preocupată de soarta tuturor cetăţenilor de etnie maghiară, oriunde ar locui", au fost cuvintele lui Viktor Orbán, citat de Europsort.ro.



TSC are un parteneriat cu Akademia Puskas din Budapesta, încă din anul 2015.







Stadion nou la Backa Topola

TSC îşi dispută meciurile de pe teren propriu în oraşul Senta - unde, de semenea, populaţia maghiară reprezintă 80 la sută, şi asta pentru că acum se află în construcţie noul stadion de la Backa Topola, tot din finanţări din Ungaria, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul oraşelor Dunajska Streda (Slovacia), Sfântul Gheorghe şi Miercurea Ciuc (România).

Cocheta arenă de la Backa Topola va avea 4.100 de locuri.

Stadionul de la Backa va avea încorporat şi un hotel, va avea o sală de fitness, restaurant, dar va face legătura şi cu noul aquapark care se va construi în proximitate.







Stadionul ar fi trebuit să fie gata pentru acest sezon, însă problemele legate de pandemia de coronavirus au făcut ca lucrările să fie întârziate. Oficialii clubului spun că arena urmează să fie inaugurată în prima parte a anului viitor.

Patronul echipei se ocupă cu telecomunicaţii

Patronul clubului TSC este Zsemberi János, un fost jucător de baschet, care la începutul anilor 2000 a ocupat funcţia de vicepreşedinte al clubului de fotbal Partizan Beograd.







TSK Backa Topola FOTO Facebook/FK TSK

Este proprietarul companiei de telecomunicaţii Sat Trakt (fabricaţie de echipamente, servicii de internet şi telefonie, televiziune prin cablu etc.), care a fost înfiinţată în 1990 şi are activităţi comerciale în Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herţegovina şi Ungaria. Zsemberi face parte din Top 100 milionari din Serbia.TSK Backa Topola FOTO Facebook/FK TSK





„Este o echipă mare, cu un trecut mare” În primul meci din calificările Europa League, TSC Backa Topola a jucat cu FC Petrocub Hânceşti, din Republica Moldova. Partida s-a jucat la Chişinău, iar jucătorii lui Zoltán Szabo au dominat partida şi s-au impus cu 2-0, prin golurile marcate de Tomanovici (min.17) şi Lukici (min.66, din penalty).

Va urma meciul cu FCSB, pe 17 august. Palágyi Szabolcs, directorul sportiv al celor de la TSC, spune că are un respect deosebit pentru echipa bucureşteană. „Privim cu un respect deosebit adversarul nostru din Liga Europa, este o echipă mare, cu un trecut mare. Urmăresc şi fotbalul românesc, pentru că mă uit la meciurile din prima ligă din regiunea noastră. Astfel că ştiu şi unde locul echipei din Bucureşti. Respectăm numele lor, rezultatele lor, dar sper să punem probleme reale adversarului. Avem un avantaj, faptul că jucăm pe teren propriu, chiar dacă nu vom juca cu spectatori. Aşa că sperăm să câştigăm acest meci. Pentru noi este un moment istoric, jucăm în premieră în cupele europene. Avem şi noi şansele noastre... Avem 90 de minute în care demonstrăm că suntem mai buni”, a spus Palágyi Szabolcs, pentru Adevărul.





Start modest în noul sezon Oficialul de la TSC susţine că în acest an va fi mult mai greu în campionat. De altfel, echipa din Backa Topola a început destul de slab. După şapte etape, “albaştri” ocupă locul 12, cu doar opt puncte. În ultima etapă, TSC a pierdut pe teren propriu, 1-3, cu Radnicki Niş.









În actualul campionat, TSC a câştigat doar două meciuri, 3-1 cu Rad şi 5-1 cu Zlatibor, au obţinut două remize, 2-2 cu Vojvodina şi 1-1 cu Backa Palanka, la care se adaugă alte două înfrângeri, 2-3 cu Metalac şi 0-5 cu Crvena Zvezda Belgrad. “În primul an am reuşit să ne clasăm pe locul şi pentru că am reprezentat o echipă necunoscută. De obicei, echipele nou promovate au avantajul că adversarii îi subestimează, nu le acordă o atenţie deosebită. Nouă ne-a ieşit din primul an. Ne bucurăm pentru aceste rezultate, pentru că noi mergem înainte cu paşi mărunţi. În ultimii ani, ne-am asumat ţeluri reale, pas cu pas, aşa au sosit şi rezultatele. Am început al doilea an în Superligă. O să fie puţin diferit, pentru că în campionat sunt 20 de echipe, iar la final şase echipe vor retrograda. Dar sper ca din nou să încheiem acolo sus, însă pentru asta avem de muncit. Din păcate suntem în situaţie în care publicul nu poate partricipa la meciuri, iar acest lucru este destul de trist, pentru că fotbalul se joacă şi pentru public”, a mai spus Palágyi Szabolcs, care în cariera sa de fotbalist a jucat la echipe precum Olimpiakos Volos din Grecia sau FC Kaposvar din Ungaria.În actualul campionat, TSC a câştigat doar două meciuri, 3-1 cu Rad şi 5-1 cu Zlatibor, au obţinut două remize, 2-2 cu Vojvodina şi 1-1 cu Backa Palanka, la care se adaugă alte două înfrângeri, 2-3 cu Metalac şi 0-5 cu Crvena Zvezda Belgrad. De la Backa Topola au plecat doi dintre renumiţii jucători ai naţionalei Serbiei: Duşan Tadici (de la Ajax Amsterdam) şi Nikola Zigici (fost jucător la Valencia şi Birmingham City).

Antrenorul Szabó Zoltán: “Nu s-a întâmplat niciodată să existe scandări rasiste la adresa echipei noastre”

Antrenorul echipei TSC este Szabó Zoltán, născut la Sombor. Între 1992 şi 1996 a fost jucătorul echipei Vojvodina Novi Sad, iar între 1996-2000 a evoluat la Partizan Beograd, echipă cu care a câştigat două titluri naţionale şi o cupă. În sezonul 2002-2003 a jucat în Ungaria, la Zalaegerszeg.



Fostul fundaş a strâns şi două convocări la naţionala Serbiei, dar nu a apucat să joace niciun meci oficial.







A început antrenoratul ca secund la Kecskemét, în Ungaria, dar a ajuns la TSC, în 2017, ca director sportiv. A preluat echipa după demisia antrenorului Predrag Rogan, înainte de promovarea în Superligă.



-Ce aţi zis după ce aţi văzut pe cine aveţi adversar în următoarea etapă de calificare în Europa League?



-Primul lucru care mi-a venit în cap după ce am aflat numele adversarului este că vom juca cu cea mai titrată echipă din România. Aici în Balcani, Steaua Bucureşti este considerată o echipă mare. Ne-am bucurat că am primit un adversar atractiv. Din păcate nu se poate juca cu spectatori, asta e un mare dezavantaj. Dar pentru mine, ca antrenor, dar şi pentru jucători, este o mare onoare să putem juca o echipă atât de mare cum este Steaua. Sper să ne ridicăm la nivelul echipei din România.



-Ce ştiţi despre actuala echipă a bucureşteană?

-Am urmărit primele meciuri pe care le-au jucat în campionat. Am văzut o echipă tânără, care se bazează pe jucători români. Au început bine campionatul, au eliminat din Liga Europa şi echipa din Armenia. Joacă un fotbal rapid, modern. Sigur, ei sunt favoriţi, dar nu ne vom preda uşor. Vom face tot posibilul să ne ridică ma nivelul lor.

-După un prim sezon foarte bun, TSC nu început noul campionat prea bine. Ce s-a întâmplat cu echipa?

- Din păcate, în ultima perioadă am avut anumite probleme cu acest coronavirus, am avut câţiva jucători infectaţi, iar ei nu au fost cu noi până la capăt. S-a şi văzut în rezultatele din campionat. Nu am început aşa de bine ca în sezonul trecut. A fost un start nefast. A venit şi acel cu 0-5 în faţa celor de la Crvena Zvezda. Şi acest meci a venit rău pentru noi, cu două zile după meciul din Liga Europa, din Republica Moldova. Băieţii au fost destul de obositiţi, s-a văzut acest lucru, am avut şi câţiva accidentanţi. Dar eu am încrede în echipa mea.





-Cum a fost primul meci din cupele europene, în faţa celor de la Petrocub?

-Am jucat bine în Moldova. Am reuşit să deschidem scorul, după care am fost nevoiţi să jucăm în inferioritate numerică. Dar în afară de o singură ocazie, gazdele nu au arătat nimic. Am condus meciul şi am câştigat lejer cu 2-0, chiar dacă mult timp am jucat în inferioritate numerică după ce un jucător de-al nostru a fost eliminat.

-Nu aveţi jucători străini în lot. Vă puteţi baza exclusiv pe jucători din Serbia?

-Nu avem jucători străini, e adevărat. Cu toţii sunt din Serbia. La noi în campionat sunt cinci-şase echipe, Zvezda, Partizan, Vojvodina, Cukaricki, care au jucători străini, dar în cele mai multe echipe se bazează doar pe jucători sârbi. La fel e şi la echipa noastră. E adevărat că avem jucători din Bosnia Herzegovina, din Croaţia, din Muntenegru sau Macedonia, dar şi din alte părţi, însă cu toţii au şi cetăţenie sârbă.

-Sepsi OSK Sfântu Gheorghe se confruntă în România deseori cu atmosferă ostilă şi scandări rasiste. Care este situaţia cu TSC în Serbia?





-În Serbia situaţia este mai bună. Suntem o echipă respectată, avem prieteni peste tot. Nu se întâmplă ca adversarii să ne înjure pentru că suntem o echipă dintr-un oraş majoritar maghiar. Peste tot pe unde am jucat am fost primiţi foarte bine. Până acum nu s-a întâmplat niciodată să existe scandări rasiste la adresa echipei noastre. De altfel, niciodată nu au fost mai bune relaţiile între Ungaria şi Serbia, atât pe plan politic, cât şi economic şi social. Realmente ne bucurăm de asta şi savurăm întreaga situaţie în care se află clubul nostru. Fără ajutorul din Ungaria nu s-ar fi întâmplat nimic. Avem academia, care a luat fiinţă în urmă cu doi ani şi jumătate, sunt 150 de copii care se antrenează la noi. Acum se construieşte stadionul...

-Aţi încheiat sezonul de transferuri?









-Da. Avem echipa completă. Dacă mai pleacă cineva în străinătate, în locul lui vom fi nevoiţi să aducem pe cineva. Dar în acest moment avem lotul stabilit. Sunt mulţumit de jucători. Sigur că vrem mai mult. Sezonul acesta, echipele din Superliga sârbească trebuie să aibă în primul unsprezece doi jucători născuţi după 1999. Trebuie să joace minim o repriză. Ne-am concentrat să aducem câţiva jucători tineri. La noi în campionat pot juca doar cinci străini într-un meci, dar noi nu avem probleme. Toţi jucătorii noştri au cetăţenie sârbească.

-Cine sunt cei mai buni jucători de la TSC?

-Cei mai buni jucători din sezonul trecut au fost Lukici şi Szilagyi, amândoi fiind golgheterii echipei. L-aş scoate în evidenţă şi pe portarul Filipovici, cât şi pe căptanul de echipă, Tomanovici. Am un mijlocaş, poate cel mai experimentat, Tumbasevici. Ei au fost cei care au dus greul... Nu avem jucători la în naţionala Serbiei, dar avem un jucător la U20 şi unul la U19.