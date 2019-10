Atac sângeros în timpul unui film de la Cinema City din Timişoara. Doi tineri au fost înjunghiaţi

Cu puţin timp înainte de finalul thrillerului românesc „Pisica verde”, care rula la Cinema City din Shopping City Timişoara, a avut loc un schimb de replici între un bărbat, în vârstă de 36 de ani, care făcea gălăgie şi mai mulţi spectatori, care îi cereau acestuia să facă linişte.

enervat, individul s-a năpustit în primă fază cu pumnii pe spectatori, iar apoi a scos un cuţit de dimensiuni mici cu care a început să-i lovească pe cei din jur. Doi tineri, în vârstă de 19 şi 23 de ani, au suferit mai multe tăieturi la nivelul braţelor, însă fără ca viaţa lor să fie pusă în pericol.

La faţa locului a ajuns un echipaj SMURD care le oferă îngrijiri medicale. Martorii spun că se văd urme de sânge peste tot pe holul de la Cinema City.



“Mai erau cam cinci minute din film când unul din sală s-a ridicat în picioare şi a început să vorbească singur. Atunci s-a ridicat unul din spectatori şi l-a rugat să ne lase să ne uităm la film. Cred că era nebun, pur şi simplu vorbea fără noimă. Striga că el are 36 de ani…că el e nu ştiu cine…Atunci a sărit pe cei doi, mai întâi cu pumnii, apoi a scos un cuţit mic, un fel de briceag. A împuns victimele de foarte multe ori. Era sânge peste tot. Eu am ieşit să chem paza. Era un paznic care pur şi simplu nu a dorit să intervină, e incredibil. O altă fată a sunat la poliţie, iar cei de la Secţia 3 au venit foarte repede. Am văzut că unul din băieţi era în picioare, celălalt e întins în ambulanţă”, a declarat unul din martorii incidentului.

Cuţitarul a fost reţinut de poliţiştii de la Secţia 3, care au ajuns în scurt timp la faţa locului.







Vom reveni cu amănunte.