Şansa tinerilor baschetbalişti la un contract în America. Dan Păltinişanu, fosta vedetă de la BC Timişoara, ajută la recrutare

Tinerii baschetbalişti care visează la o carieră în Statele Unite ale Americii au o şansă să fie remarcaţi. La Timişoara va avea loc primul camp pentru baschetbalişti organizat de Pro Futuro Sport cu sediul la Belgrad, una din cele mai mari agenţii care facilitează obţinerea de burse sportive în America pentru elevi şi studenţi. După ce au ajuns să caute talente în toată lumea, din Brazilia până în Filipine şi Australia, deşi vecini cu noi, sârbii ajung pentru prima dată în România.

Totul i se datorează fostului pivot al echipei BC Timişoara, Dan Păltinişanu, care a acceptat această o nouă provocare.

“Agenţia asta din Belgrad a început să ducă jucători din Serbia în America. Găsesc burse pentru baschetbalişti, tenismeni, înotători şi aşa mai departe. Încearcă să intre în cât mai multe ţări. Sunt lideri europeni pe partea asta de recrutare pe burse sportive. În 16 ani de când există au dus peste 4.000 de elevi şi sudenţi în America. În America, şcoala e pe bani, chiar şi liceul se plăteşte. Ei sunt însă interesaţi să importe tineri şi le oferă burse, <full scholarships>, adică nu trebuie să plătească nimic sau plătesc mai puţin, sunt multe oferte personalizate. Evenimentul de la Timişoara se referă strict la burse pentru baschetbalişti. Tinerii în ziua de azi sunt mult mai deschişi către occident sau America, ei fac mult mai uşor pasul acesta. Generaţia mea nu a avut această expunere pe care au tinerii acum. Văd şi în jurul meu, foarte mulţi tineri care vor să plece. Putem să-i ajutăm cu acest prilej să-şi găsească un viitor mai bun”, a declarat Dan Păltinişanu.

Vin doi antrenori de la Hoosac Academy din New York

La evenimentul de la Timişoara vor veni doi antrenori – unul de la un liceu de top din America, Hoosac Academy din New York, care are echipă în liga NCAA. Celălalt este Rade Dzambici, care a jucat şi la BC Timişoara, care acum lucrează pentru Pro Futuro Sport.

Ei vor ţine un antrenament, respectiv se va organiza şi un meci între participanţi. Dacă vor fi interesaţi de un jucător, se va continua colaborarea cu el.

Dan Păltinişanu în echipamentul echipei BC Elba Timişoara FOTO Facebook/Dan Păltinişanu



“Dacă nu ai note bune la şcoală, nu joci”

După ce s-a lăsat de baschet, în 2014, Dan Păltinişanu a devenit preşedinte al Academiei BC Timişoara, funcţie de care s-a ocupat timp de doi ani.

“Pentru americani, în primul rând contează partea academică. Chiar dacă sportiv eşti excelent, dacă nu ai note bune la şcoală, nu joci. Acolo toate colegiile sau universităţile au echipe de top. Sunt foarte puternice, bine pregătite, cu condiţii de echipe care joacă în Euroligă. Sunt senzaţionale. Din colegii pot face pasul spre NBA, în cazul baschetului. De exemplu, Hoosac joacă într-o conferinţă care a dat în ultimii 20 de ani cei mai mulţi jucători în NBA. Au condiţiile şi medodele unei echipe profesioniste. Nu vorbesc numai de baschet, au echipe de hockei, fotbal american, tenis”, a mai declarat Păltinişanu.

“Noi vrem performanţă într-un an de zile”

Chiar dacă acum se ocupă de afaceri, având un fast food la mall, este la curent cu ce se întâmplă în lumea baschetului.

“E clar că tinerii de azi sunt diferiţi faţă de generaţia mea. Au multe alte tentaţii, dar nu trebuie să-i judecăm prea mult. E mult mai greu pentru ei să-şi păstreze o linie în orice, nu numai în sport. Nu avem rezultate. Nici la cluburi, nici la naţională. Nu mai vrem reguli, disciplină, muncă... vrem doar libertate. Nu vorbim de Serbia, vedeţi ce fac ungurii şi în baschet. Au un jucător care e vedetă la Real Madrid, a jucat înainte la Barcelona, pe Adam Hanga. Dar ei au investit, au săli, academii, se lucrează cu copiii, au un plan pe câţiva ani. Noi vrem performanţă într-un an de zile”, a mai adăugat Dan Păltinişanu.





FOTO Facebook/Dan Păltinişanu



“Dacă ne iau copiii din faţa televizoarelor şi tabletelor, deja e un câştig”

Acum, Păltinişanu, “uriaşul” de 2,08 metri, dă sfaturi şi fiului său, care joacă baschet la un club privat din Timişoara.



“Sunt vreo zece cluburi private de baschet în Timişoara. E bine. Dacă ne iau copiii din faţa televizoarelor şi tabletelor, deja e un câştig. Îi pot duce până la un punct, mulţi nu au nici juniori, iar de multe ori nu are cine să-i preia. Îi dau sfaturi fiului meu, dar nu vrea să mă implic foarte mult. El are un antrenor. E altceva relaţia cu el decât cu un părinte. Are talent, dar vom vedea pe parcurs ce va face”, a adăugat “Pălti”.



Cea mai bună perioadă cu BC Timişoara



Dan Păltiniţanu a fost unul din cei mai îndrăgiţi baschetbalişti timişoreni. Chiar dacă a mai jucat pe la Dinamo Bucureşti, CSU Sibiu, Gaz Metan Mediaş sau Asesoft Ploieşti, a evoluat timp de 12 sezoane pentru Timişoara.



“În 2010 am luat Cupa României, am jucat câteva finale de campionat, a fost cea mai bună perioadă a clubului. Şi a mea. Era o emulaţie în jurul echipei, sala era plină, veneau copii, venea galeria de la Poli. Dar s-a stins acea flacăra. După generaţia mea a venit una în care în club au apărut mult mai mulţi bani, au jucat finala de cupă, semifinală de campionat, au avut jucători foarte buni, dar banii aşa cum au venit, aşa s-au dus. Suporterii sunt foarte greu de aduşi înapoi din moment ce i-ai pierdut”, a mai declarat Dan Păltinişanu.





BC Timişoara sărbătoreşte câştigarea Cupei României FOTO Facebook/Dan Păltinişanu

Campul organizat de Pro Futuro Sport la Timişoara va avea loc, sâmbătă, 11 iunie, de la ora 10.00, pe parchetul sălii CSS Bega din zona Circumvalaţiunii.