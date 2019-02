Încă o plecare din PSD. Un apropiat al lui Sorin Grindeanu a părăsit partidul: „Ne vedem la Pro! Nu Pro Tv!“

Purtătorul de cuvânt al PSD Timiş, Lucian Ursuleţu, prieten apropiat al fostului premier Sorin Grindeanu, pleacă din PSD şi intră în Pro România. Ursuleţu, şi-a anunţat demisia, pe Facebook, acolo unde şi-a mai anunţat o dată plecarea din partid, după schimbarea lui Grindeanu din funcţia de premier.

„9 ani şi 11 luni. Fix! Atât a durat experienţa mea în PSD. De azi, drumurile noastre se despart, dar rămân cu multe amintiri. Unele plăcute, altele dureroase. Am întâlnit oameni absolut senzaţionali, cu care voi rămâne prieten pentru totdeauna, cu alţii probabil că nu. Viaţa ne duce pe alte drumuri, iar eu am ales să fiu parte activă a unui proiect nou, unul în care cred şi în care se regăsesc oameni pentru care am muncit mult şi cu drag. Ne vedem la Pro! Nu Pro TV!”, a scris Ursuleţu, pe Facebook.

Fost jurnalist, Lucian Ursuleţu a ieşit din presă în 2008, din iunie 2009 fiind purtător de cuvânt al PSD. Ursuleţu a mai fost consilier la cabinetul parlamentar al fostului deputat PSD Petru Andea, dar şi consilier al preşedintelui CJ Timiş. Până în vara anului trecut a fost şi membru în consiliul de administraţie al Colterm, societatea de termoficare din Timişoara. În iunie 2017, când şi-a anunţat plecarea din partid, Ursuleţu scria pe Facebook că „nu există conciliere între membrii PSD şi Liviu Dragnea”.

