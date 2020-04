Voluntarele unei asociaţii umanitare s-au reprofiliat în confecţionarea de măşti de protecţie. Multe lucrează de acasă

Voluntarele Asociaţiei „Glasul Sufletului“ au reuşit să realizeze peste 500 de măşti de protecţie.

„Am început să le realizăm din necesitate. Primele au fost donate spitalului din Rovinari, iar cadrele medicale de acolo ne-au spus că sunt foarte bune. Am luat model o mască de unică folosinţă. Am făcut trei-patru măşti şi le-am arătat medicului epidemiolog, care ne-a spus că sunt bune. Am realizat până acum peste 500 de măşti în aproximativ o săptămână“, ne explică Cristina Lia, preşedintele Asociaţiei.

Măştile sunt refolosibile

Măştile sunt realizate din trei straturi de tifon şi un material mai gros, fiind refolosibile. „Am adus la sediul asociaţiei maşinile noastre de cusut şi ne-am apucat de treabă. Am avut trei croitorese care lucrează de acasă şi la sediul asociaţiei au mai lucrat alte trei persoane.Materialele din care sunt confecţionate provin din donaţii şi am mai şi achiziţionat din contribuţiile noastre. Am făcut comenzi pe diferite site-uri şi la croitorii. Folosim trei straturi de tifon şi un material de tip damasc, mai gros. Sunt refolosibile, ne-a spus Cristina Lia.

Unde au ajuns măştile

Confecţionarea unei măşti durează între 30 şi 40 de minute. Acestea au fost donate Spitalelor Orăşeneşti Rovinari şi Turceni, precum şi poliţiştilor şi celor are lucrează în această perioadă: „Muncim cam 30-40 de minute la singură mască. În Rovinari am donat măşti la spitalul din localitate, la poliţie, Jandarmerie, la farmacii şi chiar vânzătoarelor din pieţe“, a mai precizat Cristina Lia.