VIDEO Viceprimar şi trei angajaţi dintr-o primărie din Gorj, acuzaţi de furtul unor lămpi de iluminat public

Primarul localităţii gorjene, Ion Ianăşi,a sesizat poliţia după ce a urmărit imaginile înregistrate pe camerele de supraveghere. Poliţiştii efectuează cercetări pentru furt. Pe camerele de supraveghere mai apare inginerul de mediu al primăriei, şoferul de pe microbuzul şcolar, precum şi femeia de serviciu.

„Am schimbat nişte lămpi stradale, care erau depozitate în curtea primăriei. Am constatat, apoi, că lipseau din ele şi i-am întrebat dacă ştiu ceva şi mi-au spus că nu le-a luat nimeni, după care au venit şi au depozitat lămpile în continuare şi am observat că tot dispăreau din lămpi. M-am uitat pe camera de supraveghere a primăriei şi atunci am văzut tot ce au făcut, cine a umblat la lămpi, cine a luat şi becurile şi ce au mai luat“, a precizat primarul comunei Vladimir, Ion Ianăşi. Conform acestuia, în total au dispărut opt lămpi, dintre care şapte erau mai noi şi puteau fi folosite pentru iluminatul public, şi 15 becuri.

Haină pusă pe una dintre camerele de supraveghere

Edilul comunei spune că pe una dintre camerele de supraveghere a fost pusă o haină ca să nu filmeze: „Au pus o haină pe o cameră ca să nu filmeze. Cu o săptămână înainte, când fuseseră la permanenţă, rupseseră cablurile de la alte cabluri, dar eu chemat reprezentanţii societăţii care asigură mentenanţa şi am reparat două camere, dar ei nu au ştiut acest lucru. După asta, oamenii au început să-şi facă treaba“. Primarul Ion Ianăşi susţine că au dispărut şi pubelele de gunoi: „Au lipsit şi nişte europubele. O să intru şi pe camera pe care au pus haina să văd ce s-a înregistrat. Au fost luate între 10 şi 12 europubele“.

Primarul comunei Vladimir suţine că vor fi luate măsuri faţă de cei patru: „O să aplic măsurile stabilite de lege. Ei ar fi trebuit să vină singuri şi să spună ce s-a întâmplat. Nu am vorbit cu ei. Este dosar la poliţie. Nu mă aşteptam ca chiar viceprimarul să comită aceste fapte“.

Viceprimarul răspunde acuzaţiilor

Vasile Iovan, viceprimarul acuzat, susţine este vorba de o răzbunare politică, deoarece vrea l-a anunţat pe primar că nu îl va mai susţine la alegerile următoare şi că doreşte să candideze pentru funcţia de primar. Vasile Iovan susţine că lămpile au fost ridicate tocmai la indicaţiile primarului, iar inginerul de mediu a luat două lămpi pentru a le duce la cimitir: „Este un conflict politic, pentru că i-am spus domnului primar că nu-l mai susţin, iar acum caută tot felul de chiţibuşuri. Unul din colegi a luat lămpile cu ştirea mea, însă domnul primar i-a dat voie. I-am spus că o să facem iluminatul la cimitir. Cu becurile, el a pus o angajată să le deşurubeze şi să le dea băieţilor de la gaze. Lămpile respective sunt la mâna a doua şi urmau să fie casate. Am ales trei lămpi mai bune, iar pe restul le-a dat domnul primar prin sat. Eu arăt la cine a dat lămpile“.

„Europubelele sunt în primărie“

Potrivit viceprimarului, în acest an au fost cumpărate 130 de europubele. Vasile Iovan este nemulţumit de faptul că primarul le-ar fi împărţit în mod preferenţial cetăţenilor din localitate: „În loc să facă o comisie pentru a le distribui la rând cetăţenilor, el le-a dat preferenţial. Atunci, eu le-am luat şi le-am băgat în arhivă, ca să le distribuim în mod corect. Domnul primar nici nu ştie numărul lor. O să depun plângeri faţă de el pentru denunţ calomnios. Am a doua funcţie. Putea să mă întrebe şi pe mine ce ştiu ele, nu să începă să reclame“.





De asemenea, viceprimarul susţine că a folosit o haină pentru a lua un paianjen care era pe camera de supraveghere şi că a rămas acolo puţin timp: „Sunt din anul 2016 în primărie şi ştiam că sunt funcţionale. I-am spus femeii de serviciu că este un ditamai paianjenul şi pânza la camera de supraveghere. Sa spus că-i este frică. Atunci m-am dus eu la cameră. Era o ţeavă de la scurgere rezemată, dar nu am putut să le dau jos. M-am dus la primărie şi am luat o vestă şi aşa am putut să iau paianjenul de acasă, dar a căzut după cameră. Am vrut să iau scara, dar nu era disponibilă şi am luat un fier pentru a da haina jos şi aşa am reuşit. Asta a fost totul“.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost puse la dispoziţia poliţiştilor (sursă: RTV)