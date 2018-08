Tripleţi perfect sănătoşi născuţi de o tânără de 32 de ani din Gorj. Tatăl: „A fost o surpriză plăcută pentru noi“

Sorin Şerbescu, în vârstă de 44 de ani, şi-a mărit familia cu încă trei suflete. Soţia sa a născut tripleţi, situaţie extrem de rară.



Tatăl ne povesteşte că a fost puţin bulversat când a aflat vestea, în urma controalelor pe care soţia sa le-a făcut: „A fost o surpriză plăcută pentru noi. Vreau în primul rând să mulţumesc doamnei profesor doctor Liliana Novac şi tuturor cadrelor medicale de la Spitalul – Maternitate «Filantropia» din Craiova pentru devotamentul de care au dat dovadă. Ştiam de la primul ecograf că soţia poartă în pântece tripleţi. Am rămas surprinşi. Am rămas fără cuvinte, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut peste toate greutăţile. Naşterea s-a făcut prin cezariană şi a decurs normal, fără probleme. Copiii sunt bine. Au început să ian greutate şi sper ca săptămâna viitoare să vină cu toţii acasă. Suntem pregătiţi cu pătuţuri şi tot ce trebuie pentru a se dezvolta bine“, a povestit tatăl, angajat al Drumurilor Naţionale.

Au avut, la naştere, greutăţi normale

Bebeluşii şi mama loc sunt sănătoşi şi aşteaptă să se întoarcă acasă, fiind în continuare sub supraveghere medicală. Cei trei copilaşi s-au născut cu o greutate normală şi nu a fost nevoie să stea la incubator. Fetiţa avut la naştere peste 2,6 kilograme, iar băieţeii 2,1 şi 2,2 kilograme. Sorin şi soţia sa mai au o fetiţă, care va împlini peste puţin timp vârsta de doi ani.

„Fetiţei i-am pus numele Elena Sorana, iar celor doi băieţei, Rareş Constantin şi Eduard Ştefan. Mai avem acasă o fetiţă, care pe data de 26 august va împlini vârsta de doi anişori,

a spus Sorin Şerbescu.