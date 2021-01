Tânăr de 21 de ani mort într-un accident de circulaţie în prima zi a noului an. Şoferul se afla sub influenţa alcoolului

Potrivit poliţiei, şoferul, în vârstă de 26 de ani, se afla sub influenţa alcoolului.

„Din cercetarile efectuate de poliţişti a reiesit faptul ca un tânar, de 26 de ani, din comuna Runcu in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 D, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un pilon din beton.

In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea conducatorului auto si decesul unui tânar, de 21 de ani, din comuna Runcu pasager in autoturism.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o concentratie de 0,46 mg /l alcool pur in aerul expirat.

In cauza s-a întocmit dosar penal sub aspecul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoană aflata sub influenta alcoolului“, au transmis reprezentanţii Poliţiei Gorj.