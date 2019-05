Scandal în oraşul lui Brâncuşi pe apa de ploaie. Primăria Târgu-Jiu, pusă să plătească pentru apa căzută din cer

Este vorba despre apa căzută din cer, preluată de reţele de canalizare pluvială. Primăria Târgu Jiu a primit o adresă de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj prin care se aduce la cunoştinţă faptul că trebuie să plătească apa de ploaie.Documentul este semnat de directorul executiv al ADIA, Cristian Toader Pasti, care este şi consilier local. Adresa a venit la scurt timp după ce primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a cerut demisia directorului Aparegio, pentru că tarifele la apă şi canalizare au crescut cu 7%.

Primarul Romanescu consideră că cererile din adresă sunt absurde şi ilegale, pentru că s-au trecut suprafeţe din oraş unde nu există canalizare pluvială, astfel că se taxează apa de ploaie căzută pe câmp: „Printr-o hotărâre a ADIA, care ar trebuie să fie reprezentantul autorităţilor locale sau a autorităţii judeţene, Târgu Jiul trebuie să plătească toată apa care pică de cer, indiferent că este sau nu canalizare pluvială, pe poiană sau pe un izlaz, din datele pe care le avem furnizate, municipalitatea trebuie să plătească acea apă. Nu s-au luat în calcul străzile sau suprafeţele unde există reţea de canalizare pluvială. Ei vin şi ne spun că aveţi o suprafaţă de atâţia metri pătraţi şi ne spun să plăti apa căzută din cer“.





„Primăria municipiului Târgu Jiu nu va plăti această sumă“

Primarul Romanescu spune că hotărârea se aplică retroactiv, pe anul trecut, ceea ce este ilegal: „Mai mult decât atât, chiar dacă se lua o hotărâre în anul 2019, mergând pe firul juridic şi hotărârea rămânea valabilă prin hotărâre de Consiliul Local nu poate să fie valabilă pe anul trecut. Unul dintre paragrafe se vorbeşte de contravaloare apă meteorică aferentă anului 2018. Niciodată Primăria municipiului Târgu Jiu nu va plăti această sumă. Este inadmisibil ca târgujienii săă plătească apa de ploaie care cade pe teritoriul municipiului“. Un calcul prezentat în adresa de la ADIA arată că Primăria Târgu Jiu ar trebui să plătească pentru apa de ploaie căzută anul trecut aproape 900.000 de lei.





„Habar nu are pe ce lume trăieşte“

Cristian Toader Pasti a reacţionat şi a spus că primarul Romanescu nu pricepe despre ce este vorba: „Pun la dispoziţie toate actele că am făcut totul corect şi cum scrie la carte. Băiatul ăsta nu pricepe nimic. Habar nu are pe ce lume trăieşte. Este vorba de apa pluvială care ajunge în staţia de epurare. Este lege în sensul acesta. Dacă nu vrea să înţeleagă, va plăti cu vârf şi îndesat la controalele Curţii de Conturi. Dacă nu participă la şedinţele ADIA şi nu ştie despre ce vorba, să se documenteze. Toţi membrii din ADIA Gorj au fost de acord, ANRSC ne-a transmis preţul, am aprobat coeficientul. Nu este vorba de toată apa, ci este vorba de apa care intră în staţia de epurare şi este tratată. Dacă el nu pricepe şi nu are cu cine să se sfătuiască, să se ducă acasă şi să mă lase dracu în pace“.

