Primele declaraţii făcute de tatăl uneia dintre victimele omului de afaceri Laurenţiu Maronidis, acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu minore

Faptele ar fi avut loc în perioada 11-23 august. Scandalul a izbucnit în momentul în care familiile celor două fete de 15 ani au aflat de filmuleţele care circulau pe Internet.

Adrian Mihuţoiu, tatăl uneia dintre victime, spune că omul de afaceri ar pus la dispoziţie în mod intenţionat imaginile respective care au fost înregistrate cu ajutorul unor camere de supraveghere: „Eu nu cred că nu ştia că acele camere video nu ştia că «bat» în acea direcţie. Ar fi putut să le oprească. El ştia ceea ce face. Imaginile sunt surprinse de camere de supraveghere video şi au ajuns în spaţiul public, fiind distribuite de el. Din ce am înţeles de la nişte surse, astfel de filmări cu minore în ipostaze indecente se vând pe bani. Am auzit mai multe persoane că ar fi văzut pe internet acele filmări, dar momentan, nu ştiu nimic concret. Nu ştiu pe ce site. Pe mine m-a anunţat mama fetei. Era într-o stare foarte rea. Ulterior, am aflat ce s-a întâmplat şi am rămas blocat, mai ales că ştiam de ani buni“.

Acesta consideră că există şi alte vicime ale omului de afaceri: „Cred că mai există şi alte victime. Nu cred că este pentrui prima dată când face acest lucru“.

„Nu mi-a trezit vreo suspiciune“

Adrian Mihuţoiu, care este şeful Cabinetului parlamentar al deputatului Gheorghe Pecingină, a spus că îl ştia pe omul de afaceri de zece ani şi că nu se gândea că va fi capabil de aşa ceva: Îl cunosc de zece ani şi niciodată acest om nu mi-a trezit vreo suspiciune ar putea să facă aşa ceva. Fata mă anunţa că se duce la piscină cu prietena ei“.

„A fost ameninţată“

Angajatul Parlamentului a mai precizat că fiica sa a fost ameninţată de anumite persoane: „Fata mea mi-a spus că a fost ameninţată, că o să fie călcată cu maşina, că o să fie căutată în tot oraşul. Îi este şi frică“.

Adrian Mihuţoiu a precizat că în băuturile răcoritoare care erau servite fetele eru puse băuturi alcoolice: „Despre acele cocktailuri nu ştiu nimic în afară de faptul că le dădea frappe în care punea rom, iar în limonadă punea vodkă. Dacă erau conştiente de asta, atunci se aflau sub presiunea lui, iar la minori nu este voie să vinzi alcool“.