Primarul unui oraş din Gorj s-a pontat la serviciu în timp ce se afla în concediu în Grecia. „Nu am prejudiciat statul cu nimic“

Anul trecut, în timp ce se afla în concediu în străinătate, primarul Radu Constantin figura prezent la serviciu. Fapta a fost descoperită la o verificare a Curţii de Conturi. Primarul recunoaşte senin că s-a pontat la serviciu, dar susţine că nu a prejudiciat bugetul instituţiei: „Nu am prejudiciat statul cu nimic, chiar dacă m-am pontat. Am luat aceeaşi bani şi dacă am fost la serviciu, şi dacă am fost în concediu. Eu am anunţat Consiliul Local că plec şi că nu sunt în localitate. Nu cred că este o problemă că am fost plecat o săptămână. Nu am luat mai mulţi bani“, a spus primarul oraşului Ţicleni.

Salarii dublate ilegal pentru bibliotecari

O altă neregulă depistată de reprezentanţii Curţii de Conturi a constat în dublarea în mod ilegal salariilor bibliotecarelor. Astfel, acestea au ajuns să primească un salariu brut de peste 6.000 de lei, de la doar 3.291 lei. Primarul Radu spune că fiecare salariat a semnat un angajament de plată pentru cazul în care se constată că salariu a fost dat fără drept. „Am mărit salariile bibliotrecarelor, atunci când le-am mărit la nivelul întregii primării. Nu ştiam dacă e corect şi le-am spus să scrie un angajament, dacă se constată că banii s-au acordat ilegal. Dacă nu vor accepta să înapoieze banii, atunci vom merge în instanţa de juidecată cu aceste angajamente“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: