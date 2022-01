Primăria amendată cu 40.000 de lei de DSP pentru că a furnizat apă care nu este potabilă în reţeaua publică

Mai mulţi localnici din comuna Baia de Fier s-au plâns de anumite probleme de sănătate şi s-au adresa instituţiilor. Omenii au postat diferite comentarii pe reţelele sociale:





„Suntem în secolul XXI şi nu avem apă potabilă. Localitatea noastră este situată între două râuri, dar nu face nimeni nimic pentru a avea şi noi apă bună de băut. Avem copii mici. Am avut probleme, dar nu ştiu dacă este de la apă sau de la altceva, dar sunt autorităţi în măsură să verifice acest lucru“.

O comisie din partea DSP Gorj şi Direcţiei Sanitar Veterinare Gorj a efectuat, în urmă cu aproximativ două săptămâni, o serie de verificări şi a constatat că apa nu este potabilă, astfel că aplicat Primăriei comunei Baia de Fier o amendă de 40.000 de lei.





S-a constatat că apa nu este potabilă deoarece „nu corespunde examenului chimic prin parametrul Clor rezidual liber şi total şi a examenului microbiologic, în special prezenţa germenilor patogeni, neconformitate datorată şi tratării insuficientă a apei“, a stabilit comisia.





De asemenea , comisia a mai stabilit că nu există autorizaţie sanitară de funcţionare a instalaţiei.

Primăria este obligată săi informeze pe cetăţeni

Daiana Militaru, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj, a transmis că Primăria Baia de Fier a fost obligată să informeze cetăţenii că apa nu este potabilă şi că a mai fost sancţionată anul trecut pentru că nu a luat măsuri să dezinfecteze apa: „DSP Gorj a impus Unităţii Administrativ Teritoriale să informeze populaţia de calitatea apei distribuită în reţea“.

Primarul vrea să conteste amenda

În schimb, primarul comunei Bai de Fier, Dumitru Turbăceanu, a precizat că va contesta amenda primită: „Se ştie de ani de zile că nu furnizăm apă potabilă. Am anunţat acest lucru şi prin afişe la magazine sau la sediul Primăriei. Noi am investit pentru a aduce reţeaua de alimentare cu apă la un nivel corespunzător. Analizele au ieşit acum bine, astfel că oamenii nu s-au îmbolnăvit de la apă. Staţia de tratare a apei şi aducţiunea au fost recepţionate la sfârşitul anului trecut, dar nu am reuşit să obţinem încă autorizaţia sanitară“.



