Potop în judeţul Gorj. Zeci de gospodării au fost afectate de inundaţii VIDEO

Cea mai dificilă situaţie a fost înregistrată în comuna Padeş, unde apa care s-a revărsat din râul Motru a intrat în opt gospodării din satele Padeş, Apa Neagră, Orzeşti şi Văieni.

În municipiul Motru, trei gospodării au fost inundate. De asemenea, au fost inundate curţile şi beciurile unor case din localităţile Băleşti, Turceni, Tismana, Schela, Glogova, Slivileşti şi Novaci.

Salvatorii de la ISU Gorj au mai intervenit pentru salvarea a aproximativ 150 ovine surprinse de o viitură pe râul Şuşiţa, în zona municipiului Târgu Jiu.

Au mai fost şi alte situaţii de urgenţă generate de inundaţii gestionate de către autorităţile publice locale.

„Având în vedere că suntem sub incidenţa unei avertizări COD ROŞU emisă de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, valabilă până astăzi la ora 12.00, care vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de pericol pe râul Motru, ISU Gorj a transmis prin intermediul RO-Alert, la ora 03:25, un mesaj de avertizare a populaţiei din comunele Cătunele, Motru, Glogova, Padeş, Samarineşti şi Văgiuleşti cu următorul text: “Atenţie !! COD ROSU pe raul Motru. Creşteri de debite cu posibilitatea depăşirii cotelor de pericol preconizate pe cursurile de apa din zona. Nu traversaţi râurile prin apa si nu va apropiati de malurile acestora. Recomandam curăţarea rigolelor din apropierea locuintei in vederea facilitării scurgerii normale a apei si efectuarea demersurilor pentru punerea in siguranta a bunurilor“, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj.