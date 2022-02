Pedepsele primite de patru minori implicaţi în cazuri de bullying. Părinţii, obligaţi să plătească daune mari

Pentru că sunt minori, aceştia au primit pedepse constând în participarea la stagii de formare civică pe o durată de două luni. Una dintre minore, care avea 14 ani la momentul săvârşirii faptelor, a fost chiar reţinută pentru 24 ore.

Părinţii au fost obligaţi să plătească daune morale semnificative, bunurile acestora fiind sub sechestru.

„Menţine sechestrul instituit asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor (...). În temeiul art.25 C. pr. pen, rap la art. 397 C. pr.pen. cu referire la art. 1357 şi următoarele C.civ. admite în parte acţiunea civilă, formulată de către partea civilă şi obligă inculpaţii în solidar cu părţile responabile civilmente la plata către aceasta a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale . În temeiul art.25 C. pr. pen, rap la art. 397 C. pr.pen. cu referire la art. 1357 şi următoarele C.civ. admite în parte acţiunea civilă, formulată de către partea civilă şi obligă inculpata, în solidar cu părţile responabile civilmente la plata către aceasta sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă inculpaţii (...) în solidar cu părţile responabile civilmente (...) la plata către părţile civile la plata sumei de 9.105,32 lei cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu de avocat şi cheltuieli de deplasare“, se mai arată în sentinţa instanţei de judecată, care nu este definitivă.

Scenele au oripilat opinia publică

Minora care a fost şi reţinută apare în două filmuleţe, postate pe reţelele de socializare, în timp ce lovea cu brutalitatea şi umilea alte fete, iar un adolescent a filmat una dintre agresiuni şi chiar le îndemna pe fetele agresoare să lovească mai puternic victima, o elevă în vârstă de 13 ani. Fata agresoare de 14 ani a fost trimisă în judecată pentru lovire şi alte violenţe pentru două fapte, iar băiatul pentru complicitate la lovire şi alte filmuleţe. Faptele au avut loc în anul 2020.

Scenele care au ajuns în atenţia opiniei publice au iscat reacţii vehemente şi din partea unor artişti cunoscuţi, care nu au înţeles de unde provine o violenţă aşa de mare din partea unor copii. Într-un filmuleţ apare o fată care este aşezată în genunchi, în timp ce alţi patru minori o lovesc cu sălbăticie, o înjură şi o umilesc.

