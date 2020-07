Opt pacienţi cu COVID-19 au fost externaţi din spitalele din Gorj. Nu mai pot fi internaţi în spital contrar voinţei lor

„E vorba de un pacient care a solicitat externarea la cerere. Prezintă o saturaţie uşor scăzută de oxigen. Conform hotărârii Curţii Constituţionale a României nu mai poate fi ţinut în spital, dacă nu doreşte acest lucru. Urma ca mâine să i se mai facă un nou test, dar acest lucru nu va mai fi posibil“, a spus Florin Niţu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

De asemenea, din Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, desemnat ca unitate medicală suport pentru bolnavii cu COVID-19, au fost externaţi şapte pacienţi asimptomatiici. „Cei care sunt asimptomatici timp de zece zile pot să plece automat din spital la cererea lor. Cei care sunt simptomatici, dar care în ultimele trei-patru zile nu au manifestat simptome, iar în a 13-a zi pot să plece. Pentru fiecare se trimite la Direcţia de Sănătate Publică. Pacienţii externaţi sunt din mai multe localităţi: Târgu Jiu, Leleşti, Brăneşti. Mi s-a părea normal ca după ce se termină izolarea să facă un nou test“, a precizat Constantin Târziu, managerul Spitalului din Târgu Cărbuneşti.

Cel mai mare număr de bolnavi

În cele două spitale din Gorj în care sunt trataţi pacienţi infectaţi cu noul coronavirus numărul celor care sunt internaţi a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei.

„Avem 62 de pacienţi internaţi, dintre care şapte bolnavi se află la terapie intensivă. Sunt cei mai mulţi pacienţi internaţi de la izbucnirea pandemiei. Din ce am constat, virusul se manifestă în continuare cu virulenţă. Am fost de gardă sâmbăta trecută şi am consultat zece pacienţi, din care şase aveau modificări pulmonare“, a spus Constantin Târziu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu“, a precizat Constantin Târziu.

De asemenea, în Spitalul Judeţean de Urgenţă sunt internaţi 18 pacienţi, care reprezintă capacitatea maximă a spitalului. „Vrem să extindem capacitate. În momentul de faţă nu mai avem niciun loc liber în spital“, a precizat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Dumitru Vienescu.