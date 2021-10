Mesajul elogios al unui pacient pentru personalul medical care l-a tratat de COVID-19. „Ei sunt eroii mei“

Adi Burcea a povestit într-un mesaj de pe pagina sa de Facebook că s-a îmbolnăvit de COVID-19, cu toate că era vaccinat.



Acesta a relatat experienţa pe care a avut-o într-o unitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, unde sunt trataţi bolnavii de COVID-19.Acesta îi consideră pe medicii care l-au tratat adevăraţi eroi:



„Duminica 03.10.2021,o tuse seacă se porneşte, iar respiraţia devine din ce în ce mai grea. Temperatura corpului urcă uşor la 38.7. Tot corpul intră într-o amorţeală, nu mai simt nimic! În mintea mea e haos. Nu am cum să am Covid, doar sunt vaccinat din iunie. Fac 2 teste, surpriză, negative amandouă! Ce e de facut? 112 am zis. Ei stiu cel mai bine. Am făcut cel de-al treilea test în ambulanţă, NEGATIV! Saturaţia oscila între 82-87%. Am ajuns la Spital, unde mi s-a făcut CT din care reiese că sunt infectat cu SARSCoV2. Sunt transferat a doua zi la ”Pasarela”. Tot personalul de aici, absolut TOT, cu care am avut contact s-a purtat cu mine de parca aş fi fost cea mai mare personalitate care le-a trecut pragul! EI SUNT EROII MEI! Nu înţelegeam dacă, totuşi sunt internat într-un spital din România, sau din altă ţară din Occident! Nuu, sunt într-un spital din Târgu Jiu, un spital de nota 10 unde activează nişte Eroi, care exact cum s-au comportat cu mine, aşa s-au comportat şi cu cei care au fost internaţi de-a lungul celor 14 zile în care am stat eu. Menţionez că la trei saloane distanţă, în aceeaşi perioadă a fost internată şi mama mea, cu o formă mai uşoară. Acelaşi tratament UMAN i-a fost aplicat şi ei de către personalul medical. Aceşti EROI DE LA PASARELĂ, cum le zic eu, merita felicitaţi. Va datorez viaţa mea!“.