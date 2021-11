Mămică revoltată de tratamentul aplicat  în spitalul din Târgu Jiu fiicei sale în vârstă de un an. „Când au desfăcut bandajul, era carne vie“

Fetiţa are o rană la una dintre mâini din cauza bandajului cu care era prinsă branula

Copila a fost internată în spital pe data de 9 noiembrie cu o bronşită acută. Mama acesteia susţine că rănile au apărut pentru că bandajul cu care era prinsă branula nu a fost schimbat, iar zona s-a infectat, cu toate că a sesizat că există o problemă (foto jos).





„Am solicitat să i se schimbe bandajul, dar au refuzat pe motivă că iese branula. Fetiţa a început să plângă după şapte zile. Când au desfăcut bandajul era carne vie. Se şi infectase puţin. Au motivat că fetiţa are o alergie la leucoplast. I s-a pus branula la o altă mână. Cred că a fost vorba de o neglijenţă“, spune mama fetiţei.

„Mi-a spus că riscă să ia alte boli din spital“

Mama şi fetiţa au fost externate săptămâna trecută. Femeia, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, susţine că medicii au dorit să externeze fetiţa cu o zi mai devreme, deşi starea ei de sănătate nu era bună.





„Au dorit să ne externeze mai repede, deşi doamna doctor mi-a spus că nu este vindecată din punct de vedere pulmonar. Am refuzat externarea. Am mai avut o discuţie cu doamna doctor care mi-a spus că riscă să ia alte boli din spital. Am fost de acord cu externarea. Mi s-a spus că rana de la mână se va vindeca, dar este un proces mai lung şi că riscă să rămână cu un semn“, povesteşte mama.





Bandajul copilei a fost verificat, dar cadrele medicale nu au observat vreo problema

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu au transmis că s-a făcut o verificare a zonei unde era introdusă branula şi nu s-au constatat probleme, dar că leziunile au apărut în seara aceleiaşi zile.





„Deoarece la locul inserţiei branulei nu au fost semne evidente de instalare a flebitei (inflamaţia venei), nici durere de-a lungul venei, eritem, induraţie la administrarea tratamentului, fetiţa nu a acuzat dureri, nu a fost agitată, aşa că nu s-a impus schimbarea branulei până pe data de 15-11-2021.





La solicitările mamei de schimbare a leucoplastului a fost realizată inspecţia zonei şi nu s-au observat schimbări tegumentare alergice, motiv pentru care s-a recurs la dezlipirea stratului superficial care era murdar şi care a fost înlocuit cu altul.





În seara zilei de 15-11-2021, mama fetiţei s-a prezentat în sala de tratament a secţiei, deoarece fetiţa era agitată şi trăgea de branulă, lucru pe care nu îl mai făcuse până atunci.





Asistenta de serviciu şi medicul au decis verificarea branulei. La inspecţie s-a observat eritem în momentul ridicării marginii superioare a leucoplastului, motiv pentru care s-a recurs la schimbarea branulei şi la îngrijirea leziunilor rezultate în urma contactului cu leucoplastul“, a comunicat spitalul.

