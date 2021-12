Inginerul care a renunţat la slujba bine plătită de la o companie multinaţională ca să devină fermier de aronia

După ce a aflat că suferă de cancer, Marius Toporişte a renunţat la serviciul de la o companie multinaţională şi s-a dedicat cultivării unei plante despre specialiştii consideră că produce cel mai sănătos fruct de pe pământ.

Acesta a fost printre primii din România care a înfiinţat o plantaţie ecologică de aronia în comuna Dragoteşti, din judeţul Gorj.

„Am făcut ceva bani, dar cu un preţ: am făcut rost de un cancer şi acum opt ani am zis să o lasă mai uşor şi am zis să înfiinţez plantaţia asta. Asta nu înseamnă că este uşor în agricultură. am găsit această plantă şi cred că am înfiinţat printre primele plantaţii din România. Am cultivat aronia în pământul bunicilor. Casa bunicilor a fost recondiţionată aşa Cum a fost acum peste 100 de ani şi în care mă simt foarte bine. În plus, acolo era un pământ nelucrat de 25 de ani şi aveam nevoie să fie nechimizat, pentru că voiam o plantaţie ecologică. Este o zonă propice, fiind un teren foarte bun pentru această cultură, pentru că aronia nu se pune oriunde“, a povestit Marius Toporişte.

Acesta locuieşte în Craiova, dar vine frecvent la Dragoteşti, pentru a se ocupa de plantaţia de aronia.

„Aronia m-a ajutat să înving cancerul“

Aronia este o plantă relativ nouă în România. „Am aproape un hectar cultivat cu aronia. Plantele le-am adus din Europa. S-au adaptat foarte bine. Rezistă la minus 40 de grade, iar vara au nevoie de apă, pentru a rezista la căldură. Îngrijirea este clasică, ca la afine şi orice arbust. Trebuie tăiată periodic“, ne spune Marius Toporişte.

Acesta a fost primul care a consumat plantele binefăcătoare şi susţine că asta l-a ajutat să treacă peste problemele de sănătate.

„Aronia m-a ajutat să înving cancerul deoarece aceste fructe sunt benefice pentru sistemul imunitar. Este cel mai puternic antioxidant din lume. Am avut două forme de cancer şi opt ani de zile nu am luat niciun tratament. Am refuzat orice tratament. Am avut leucemie şi după trei ani am avut şi un cancer de piele. De cancer de piele m-am operat în urmă cu câteva luni. Nici în prezent nu urmez un tratament medicamentos. Sunt vegetarian şi urmez un regim strict. Consum aronia în mai multe feluri“, afirmă inginerul.

Ce produce din aronia

Acesta produce şi comercializează tinctură, oţet terapeutic şi dulceaţă, toate pe bază de aronia.

„Oţetul este terapeutic în primul rând. Este făcut după o reţetă veche de 200-300 de ani a unei mătuşi din Gorj, pe care am păstrat-o întocmai. Nu era atunci aronia, dar erau fructe de pădure, iar reţeta este clasică. Totul este realizat hand-made. Oţetul este detoxifiant. Se poate consuma fie în salate, fie să se combine cu miere şi apă. Tinctura are aceleaşi proprietăţi ca şi fructul. Tratează diabet, boli de inimă, ficat, pancreas etc. Am mulţi clienţi cu diabet gradul III care au simţit imediat o îmbunătăţire şi au redus tratamentul. Oamenii m-au sunat şi mi-au spus că efectele au fost neaşteptat de bune“, a mai spus Marius.

„Tinctura este recomandată pentru sistemul imunitar“

Analiza şi certificarea calităţii produselor a fost realizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti

„Reţeta îmi aparţine. Au fost făcute analize timp de câteva luni. Au constatat că plantaţia este bio. Cam un an şi jumătatea a durat certificarea. În urma analizelor efectuate, IBA a hotărât care este cantitatea recomandată de consum pe fiecare produs. Tinctura este recomandată pentru sistemul imunitar. Eu pot să spun ce am făcut eu. Ne propunem să popularizăm produsele care sunt de top în sănătate, pentru ca şi românii să se îndrepte către produse ecologice“, mărturiseşte Marius Toporişte.

Acesta lucrează împreună cu familia la plantaţia de aronia.

