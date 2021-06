Drumul către două cimitire dintr-un sat din Gorj, asfaltat doar până la cel ortodox. Restul, lăsat baltă VIDEO

Mai mult decât atât, consilierul local a constat că asfaltul este de proastă calitate: „Asfaltul este de toată jena. A ielit iarba prin el. S-a degradat. Am făîcur o sesizare către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi încă nu am primit un răspuns oficial din partea lor“.

Primar: Drumul nu este trecut în domeniul public

Petre Grigorie, primarul comunei Plopşoru (PSD), susţine că proiectul a fost întocmit pentru suprafaţa care a fost asfaltată şi că restul nu figurează ca drum public, astfel că nu poate să investească:

„Când a fost făcut proiectul şi drumul a fost trecut la domeniul public, în urmă cu câţiva ani, nu exista cimitirul penticostal acolo. E vorba de zece metri. Nu am văzut atâta răutate în viaţa mea. Am făcut drumul cât este în proiect. Dacă la terminarea investiţiei este posibil să suplimentăm cumva, o să vedem la momentul respectiv. Nu poţi să investeşti să cheltuieşti pentru un obiectiv care nu este trecut în domeniul public. Constructorul realizează atât cât are în proiect şi este drum public. Dincolo este drum agricol care trece pe moşia lui Tătărăscu. Nu este drum clasificat. Ca să se poată investi, un drum trebuie clasificat în domeniul public şi asta se face prin Hotărâre de guvern. Cine plăteşte diferenţa? Nu am nimic cu ei, deşi eu sunt ortodox. Sunt tot creştini. Facem cumva şi o să le facem drumul în viitor“.

