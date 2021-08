Drama unui bărbat fără adăpost refuzat de spital pentru tratamentul la un picior bolnav: „Am viermi în rană”

Acesta susţine că a apelat de mai multe ori la ajutorul Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, dar a fost refuzat.

Viorel Neculaie a lucrat ca tractorist la un CAP şi un IAS în judeţul Ialomiţa, iar de 20 de ani trăieşte în judeţul Gorj. Doarme la subsolul unei clădiri sau pe băncile din parc. „Dacă găsesc o pâine în gunoi, mă duc, o iau şi o scutur“, spune bărbatul fără adăpost.

Are piciorul drept bandajat

De anul trecut, acesta suferă de arterită la piciorul drept, pe care îl are bandajat. „Sufăr de arterită şi ulcer varicos. Am dureri foare mari. Am viermi în rană. Medicii mi-au spus că trebuie să-mi amputeze piciorul, dar eu ce fac atunci? Cum o să merg?“.





„Ieşi afară cu boschetarul tău“

Omul străzii umblă la picior cu un bandaj murdar. Ultima dată l-a schimbat în urmă cu cinci zile. De multe ori se bandajează sngur, dar rana trebuie curăţată.

„Am fost cu el la Urgenţe, iar medicul de gardă ne-a scos afară. «Ieşi afară cu boschetarul tău!», aşa a spus. I-am spus că trebuie să aibă o etică, dar nu a interesat-o. A fost de patru-cinci ori la spital şi aşa se întâmplă mereu. Mai nou, bărbatul nu reuşeşte să treacă de paza de la intrare.





„Ne trimite la secţia de Dermatologie, iar când mergem acolo ne trimit înapoi. Merge cu bandajul murdar. Nu îl bagă nimeni în seamă şi are nevoie de ajutor. Nu cere bani, ci doar să-i fie schimbat bandajul şi să-l cureţe. Nu îl primeşte nimeni. Are şi el dreptul lui la viaţă“, ne spune un prieten care a încercat să-l ajute.





Deocamdată, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu nu a putut confirma dacă bărbatul s-a prezentat sau nu la unitatea medicală.

