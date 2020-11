Drama bătrânei care a trăit mai multe săptămâni într-un cort improvizat, alături de câteva animale

Femeia a stat cu câteva pisici şi patru câini cu care împărţea mâncarea primită de pomană. Ea a trăit din mila localnicilor din comuna Schela. Aceştia i-au adus mâncare, dar şi lemne ca să facă focul pentru a se mai încălzi.

„I-am mai adus mâncare. Îmi era milă de ea. Cu altceva nu aveam cu ce să o ajut. Ea nu are vreun venit. Mai făcea mături din nuiele pe care le vindea să mai facă rost de bani. O vedeam că dormea mai mult ziua. Probabil că noaptea eram foartre frig“, spune un localnic din satul Sâmbotin, comuna Schela.

Confecţionează mături

Maria Mihalache, în vârstă de 67 de ani, s-a născut în comuna Prigoria şi a venit în localitatea Schela împreună cu un frate alături de care a locuit într-o casă părăsită. Bărbatul a plecat în altă localitate, iat bătrâna a rămas singură.

Proprietarul casei i-a spus că trebuie să plece deoarece vrea să vândă locuinţa, aşa că a ajuns sub cerul liber. „Îmi este frig, dar nu am ce să fac. Mai fac şi eu o mătură. O vând ca să am şi eu cu ce să trăiesc“.

Bătrâna are o fată care este plecată în străinătate, însă nu mai ştie nimic de ea de ani de zile. „Eu nu am învăţat carte. Am muncit mai mult la pădure“.

Maria Mihalache are şi mai mulţi fraţi de care spune că a avut grijă atunci când erau mici, dar aceştia sunt la casele lor şi nu se mai interesează de ea.

S-a mutat într-o casă dărăpănată

Primarul comunei Schela, Gabriel Deteşan, spune că a venit de multe ori ca să-i aducă mâncare şi chiar a vrut să o ia acasă la el ca să se spele şi să doarmă, dar că bătrâna i-ar fi refuzat ajutorul. El spune că i-a găsit chiar un loc unde să locuiască, deşi nu sunt condiţii: „I-am adus mâncare şi am rugat-o să vină la mine acasă ca să se spele şi să doarmă, dar a refuzat. Am găsit o locuinţă la fostul CAP. Nu sunt condiţii bune acolo, dar măcar poate să aibă un acoperiş deasupra capului“.

Până la urmă, bătrâna s-a mutat ieri într-o căsuţă din lemn dărăpănată găsită de autorităţi, dar soba este dărâmată şi nu poate fi folosită. Un localnic şi-a luat angajamentul că o va repara.

