Dosarul penal al deputatului PSD Elvira Şarapatin care a dat cu maşina peste un pieton aflat pe „zebră“ a fost preluat de către Parchetul General

Parlamentarul este cercetat penal pentru vătămare corporală şi părăsirea locului accidentului. Dosarul a fost preluat de Parchetul General având în vedere statutul de parlamentar al femeii de 68 de ani.

„A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiuniilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuvinţarea organelor de poliţie, iar la data de 12 iunie, dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru competentă soluţionare“, au transmis reprezentanţii Poliţiei Gorj.

Elvira Şarapatin a rămas fără dreptul de a conduce

Deputatul PSD a rămas fără dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. „Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a fost dispusă ca urmare a dosarului penal întocmit“, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

A refuzat să oprească, deşi victima i-a făcut semne disperate

Accidentul a avut loc vineri, 12 iunie, la trecerea de pietoni de pe strada Traian. Cosmin Rădescu, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Novaci, a fost lovit de maşina de teren condusă de către Elvira Şarapatin. „Eram la trecerea de pietoni de la Romtelecom, din zona centrală. O maşină a oprit şi pe urmă a venit şi maşina asta de teren. Am văzut că era o doamnă la volan, care vorbea la telefon. A oprit pe linia care demarchează trecerea de pietoni. Am făcut pasul pe trecerea de pietoni. M-am uitat la dânsa şi ea avea capul băgat sub bord şi căuta ceva. I-am văzut doar creştetul capului. Apoi, brusc maşina a ţâşnit către mine. Am văzut botul maşinii că vine către mine şi am pus mâinile pe capotă. M-a luat pe capotă. S-a auzit un zgomot în urma loviturii şi dumneaei a ridicat capul şi am văzut-o. M-am dat puţin într-o parte. M-am gândit că poate este băută sau drogată, pentru că nu găseam altă explicaţie. Eu nu am ştiut cine este, dar un domn de pe trotuar a spus «Ea este deputat şi uite ce face, în loc să ne apere, ne omoară pe trecerea de pietoni»“, a povestit victima, casre s-a ales cu cinci-şase zile de îngrijiri medicale.

Deputatul a refuzat să oprească, dar a fost prins de poliţişti li adus la locul faptei. .