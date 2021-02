Cum se simte pensionarul care a primit la rapelul vaccinului anti COVID-19 un ser greşit. Pacientul a povestit cum s-a întâmplat totul

Pacientul a relatat că as fost cheamat în cabinetul centrului de vaccinare, deşi pe uşă scria „Moderna“, şi a întrebat-o pe asistenta medicală dacă serul este de la Pfizer şi i s-a răspuns afirmativ: „Eu şi soţia ne-am prezentat la Centrul de vaccinare de la Stadionul Municipal. Ni s-au scanat cărţile de identitate şi s-au completat formularele pentru efectuarea rapelului. Era vorba de rapel pentru vaccinul Pfizer pentru data de 9 februarie. Eu am fost ajutat de către o persoană de acolo, neavând ochelari la mine. După completare formularelor, am fost invitat să iau loc în faţa cabinelor de vaccinare. După aproximativ un minut, am chemat de o persoană în cabina pe care scria «Moderna». Am intrat nedumerit şi, când s-a apropiat cu seringa, am întrebat dacă este Pfizer. Mi s-a spus că da. Mi s-a făcut vaccinul şi am fost invitat să aştept perioada de un sfert de oră într-o încăpere alăturată. Soţia a urmat după mine şi a fost chemată tot de către persoana de la Moderna. A reacţionat şi a spus că suntem la vaccin pentru Pfizer. «I-aţi făcut şi soţului?».La răspunsul afirmativ, a strigat după mine. Am fost întrebat dacă mi s-a făcut vaccin Moderna şi am spus că nu, pentru că am întrebat. De aici a urmat o întreagă discuţie“, a povestit pensionarul.

Îşi va testa nivelul anticorpilor