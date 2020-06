Cum poate distruge un profesor viitorul unui elev. Lucrare de 10 la Matematică, notată cu 6 la prima corectare: „L-aş da afară din învăţământ“

Cei doi elevi au absolvit Şcoala gimnazială Peşteana Jiu cu unele dintre cele mai mari medii din unitatea de învăţământ.

Constantin Deaconescu, directorul Liceului Bâlteni, căruia îi este arondată Şcoala gimnazială din satul Peşteana Jiu, a declarat pentru „Adevărul“ că greşeala profesorului corector este impardonabilă, mai ales că este vorba despre proba la Matematică, şi că acesta ar trebui exclus din învăţământ: „A fost o diferenţă neacceptat de mare şi nu pot să realizez cum a fost posibil să se întâmple aşa ceva. Dacă era vorba de o lucrare la Limba şi Literatura Română, aş mai fi înţeles, pentru că un punct ţine de interpretare la subiectul de eseu, dar la Matematică nu ai cum să greşeşti în acest fel. Ori au dorit, ori... o altă eroare. Se verifică şi când se bagă în calculator, că poate s-a greşit atunci când s-a băgat nota şi o pui la altcineva. Dar nu ai cum să pui din greşeală, pentru că sunt chei de control. Eu i-aş da afară din învăţământ, dacă ar depinde de mine. Lucrările s-au corectat în alt judeţ“.

„Începuse să aibă o semipareză la gură“

Eleva notată iniţial cu 6 şi, în urma recorectării de către două comisii, a primit 10, a avut un adevărat şoc atunci când şi-a văzut prima dată nota şi a avut nevoie de medicamente ca să îşi poată reveni. Acum, ea are una dintre cele mai mari medii din judeţul Gorj. „Fetiţa chiar a avut un şoc şi părinţii i-au dat pastile de calmare. Din câte am înţeles, începuse să aibă o semipareză la gură. A venit fetiţa la contestaţii şi mi-a spus că a făcut absolut tot şi că nu are cum să ia mai puţin de 10. Are cea mai mare medie acum din tot Centrul de evaluare al localităţii Bâlteni. A primit 9,80 la Limba şi Literatura Română şi media generală este de 9,90“, a mai precizat Constantin Deaconescu.



Potrivit acestuia, cei doi elevi care au fost grav dezavantajaţi au avut rezultate foarte bune la învăţătură.

Conform procedurii, în momentul în care apare o diferenţă de un punct şi jumătate, în urma recorectării lucrării, o altă comisie formată din doi profesori corectează din nou lucrarea. „Nu cred că patru oameni la recorectură nu ar putea să evalueze corect lucrarea“, a menţionat directorul Liceului din Bâlteni.



Părinţii sunt revoltaţi

Profesorul Constantin Deaconescu spune că părinţii elevilor care au susţinut Evaluarea Naţională la Bâlteni au fost revoltaţi de această situaţie şi au ameninţat că depun plângeri la Ministerul Educaţiei: „Unii copii nu au mai făcut contestaţii. Au crezut că nota primită are un fundament real sau nu au ştiut că au posibilitatea să depună contestaţii. (…) Eu aş recorecta toate lucrările. Părinţii au vrut să depună o petiţie. Este păcat de copii, până la urmă“, mai spune Deaconescu.

Profesorii vinovaţi, cercetaţi

Conform unor surse, lucrările elevilor din Gorj de la Evaluarea Naţională au fost corectate de către cadre didactice din judeţul Dolj.



Dana Constantinescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, a spus că, potrivit legislaţiei actuale, în cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între notele acordate iniţial şi notele obţinute la contestaţii, inspectoratele şcolare analizează situaţia, pentru a stabili cauzele şi eventualii vinovaţi pentru aceste situaţii. În cazuri justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, pentru sancţionarea vinovaţilor, iar sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual şi, de asemenea, ar putea să li se interzică dreptul de a participa la examenele viitoare.

Cercetările vor fi efectuate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.