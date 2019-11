Ciorbă şi peşte, meniul preparat în sediul unei primării din Gorj. „Nu se face mâncare în fiecare zi. Pregătim şi noi într-o zi de sărbătoare sau la o onomastică“

Aceasta pregătea un peşte pentru a fi gătit, iar pe un aragaz fierbea o oală cu mâncare. Viceprimarul Irina Cojocaru (PNL) a postat fotografiile pe pagina sa de Facebook, alături de un mesaj în care arată că îngrijitoarea se ocupă mai mult de prepararea mâncării, şi nu de curăţenie, mai ales că în multe locuri din sediul Primăriei Bumbeşti Piţic curăţenia lasă de dorit. Irina Cojocaru mai spune mâncarea a fost pregătită vinerea trecută, de Sfinţii Mihai şi Gavril.





„Am constatat că iar a fost pusă în funcţiune “cantina” primăriei. Imaginile pe care le postez spun totul. Vreau să fiu bine înţeleasă, sunt de acord ca angajaţii să servească masa, şi am avut iniţiativa să le amenajez un spaţiu curat în acest sens(curăţenie care n-a ţinut prea mult) însă, nu sunt de acord să se gătească mâncarea la primărie. Consider aceasta o lipsă de respect din partea unor angajaţi pe care eu i-am respectat. Femeia de serviciu are un salariu (1800 lei net) şi în primărie curăţenia lasă de dorit, şoarecii mişună peste tot, în staţia de autobuz sunt gunoaie neadunate(sunt adunate când se strâng prea multe de alti angajati), nu am văzut ca WC –ul să fi fost curăţit măcar cu apă,în curtea din spate nu este ordine şi curăţenie, iar serviciul ei constă în a găti ciorbă, a prăji peşte şi a mânca“, a transmis viceprimarul pe pagina sa de Facebook.

„Pregătim şi noi într-o zi de sărbătoare sau la o onomastică“

Micky Nioaţă, primar al localităţii Bumbeşti Piţic (PSD), a spus că nu se afla în sediul primăriei atunci când s-a pregătit mâncarea, fiind plecat la întâlnirea cu Viorica Dăncilă dun ultima zi de campanie electorală: „Eu am fost la Târgu Jiu în ziua respectivă, pentru că a venit doamna Dăncilă şi nu am participat la nicio masă. Nu se face mâncare în fiecare zi. Pregătim şi noi într-o zi de sărbătoare sau la o onomastică. Nu se face în rest nimic. Asta este lupta de campanie electorală. S-a urmărit denigrarea mea ca primar. Nu o s-o sancţionez pe femeia de serviciu, pentru că nu se ocupă cu asta. Ne încălzim pachetul nostru. Poate se întâmplă asta la o zi de sărbătoare sau la o onomastică.