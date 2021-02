Canalizare făcută pe fonduri europene, furată bucată cu bucată într-un sat din Gorj. Nicio locuinţă nu este branşată

Localnicii nu au vrut ca locuinţele lor să fie branşate la canalizare, iar de câţiva ani sistemul nu mai este funcţional, pentru că, între timp, au fost sustrase mai multe elemente componente.

„S-au furat două motoare, camerele de supraveghere video cu sistem cu tot de la staţia de epurare şi capacele de la mai multe guri de canalizare. Au fost rupte uşile şi a fost furat sistemul cu camerele cu tot. Nu a fost racordată nicio locuinţă din sat, pentru că nu au existat solicitări. Nu puteam să-i obligăm pe oameni să se racordeze. Motivul este legat probabil de banii pe care ar fi trebuit să-i plătească pentru acest nou serviciu“, a relatat primarul localităţii Aninoasa, Ilie Petroi.

Reţeaua de canalizare are o lungime de aproximativ trei kilometri şi a costat aproximativ 300.000 de euro. Pentru că nu funcţionează, sistemul de canalizare creează o serie de probleme. În perioada ploioase, apa se strânge în cămine şi există pericolul să iese pe drumurile din localitate.

„Ca să nu refuleze, intervenim cu o vidanjă şi scoatem apa din cămine. Vrem să dezvoltăm în continuare sistemul de canalizare în toată localitatea“, a declarat primarul Petroi.

Poliţia nu a prins pe nimeni

Reprezentanţii Primăriei Aninoasa au sesizat poliţia la fiecare furt constatat, dar nimeni nu a fost prins.

„Furturile au fost constate pe parcursul anilor. Am făcut sesizări la poliţie de fiecare dată, dar nu fost prins nimeni până acum. Nu am cuantificat prejudiciul. Acesta trebuie stabilit în urma unei expertize. Poliţia nu a prins pe nimeni până acum. Probabil că hoţii au valorificat capacele sustrase la fier vechi“, a precizat edilul din comuna Aninoasa.

Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, a explicat că se fac verificări de către poliţişti cu privire la furturile comise la sistemul de canalizare.

Cere despăgubiri de la ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice

Conturile Primăriei comunei Aninoasa au fost blocate din timp de mai mulţi ani, la fel ca şi toate proiectele de investiţii, ca urmare a unei decizii luate de doi inspectori de la ANAF.

„Toate proiectele pe care le preconizăm să le realizăm şi pe fonduri europene au fost imposibil de realizat pentru că printre documentele necesare pentru semnarea contractului de finanţare este necesar un certificat de atestare fiscală în care trebuia să se specifice că nu avem datorii“, a menţionat Ilie Petroi. Acesta a acţionat acum în judecată ANAF şi Ministerul de Finanţe pentru a solicita despăgubiri de peste patru milioane de lei, reprezentând investiţiile care nu au mai fost realizate în localitate.

Vrea să aloce fonduri pentru refacerea canalizării

Primarul Ilie Petroi vrea să asigure în acest an banii necesari pentru ca sistemul de canalizare să fie din nou funcţional: „Am reuşit să deblocăm conturile, după ce am contestat în instanţa de judecată un raport al ANAF, prin care se imputa comuna unităţii administrativ-teritoriale suma de aproximativ 2,1 milioane lei. Decizia care a fost emisă de ANAF a fost executorie şi s-a trecut la executarea conturilor, astfel că s-a blocat secţiunea de dezvoltare, astfel încât am fost pus în imposibilitatea de a face orice investiţie. Aşteptăm acum să se aprobe bugetul, pentru a putea să alocăm fondurile necesare pentru a achiziţiona elementele care lipsesc, pentru ca cetăţenii care doresc să se poată racorda la canalizare“.

