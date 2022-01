„Cafeaua pentru Bianca“. Cum să ajuţi eleva din Iaşi care merge zilnic 26 de kilometri pe jos

Reprezentantul cafenelei a postat pe Facebook modalitatea în care s-a gândit să o ajute pe Bianca. Clienţii pot comanda „Cafeaua pentru Bianca“, care costă zece lei, iar banii strânşi vor fi achitaţi societăţii de transport pentru asigurarea navetei la liceul la care învaţă tânăra.

„În aceasta seara am aflat povestea Biancăi. O tânăra din Iaşi care este nevoită sa meargă 13 km dus şi 13 km întors, să ajungă la şcoală. Asta pentru ca nu îşi permite să plătească în fiecare zi biletul de autobuz. Cost total: 20 lei/zi. Asta înseamnă 400 lei pe lună.

Dorim să ajutăm aceasta fată să aibă bani în fiecare lună, să poată să meargă la şcoală. De mâine puteţi cere ospătarului nostru «Cafeaua pentru Bianca». Costul cafelei va fi de 10 lei. Nu e atât de greu! 40 de cafele pe luna pentru a putea strânge 400 lei, să-i asigurăm transportul. Banii vor merge către firma de transport pentru a achita integral in fiecare lună suma de bani pentru Bianca.

Haideţi să o ajutam pe Bianca! Haideţi cu un share! Şi haideţi sa strângem cât mai repede cei 400 lei pentru luna februarie!“, este mesajul transmis de către patronul Art Cafe Târgu Jiu.

26 de kilometri pe jos, dus-întors, pentru a frecventa şcoala





Povestea zguduitoare a fost prezentată de publicaţia Adevărul.

Bianca Michiu, o elevă în vârstă de 16 ani din comuna Şipote, din judeţul Iaşi, este nevoită să parcurgă câte 26 de kilometri pe jos pentru a merge la şcoală, atunci când nu îşi permite cei 20 de lei, necesari ca să plătească biletul la autobuz.

Fata este elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Vlădeni, la Profilul Textile şi merge pe jos câte 13 kilometri pentru a ajunge la timp la ore. Doar în ultima lună a mers pe jos de 4 ori, dus-întors.

„Nu se întâmplă tot timpul să merg pe jos, decât când nu am bani de autobuz. Un bilet costă 10 lei dus şi 10 lei întors, iar când nu am bani, nu am ce să fac, merg pe jos. E greu, e frig, mi-e foarte frică, mai ales seara, când mă întorc. Când plec e mai bine, merg uşor pe marginea asfaltului, dar când ajung lângă lacul de la Hălceni, bate vântul foarte tare. De acasă şi până la liceu, fac o oră. Mi-e foarte frică seara să mă întorc, că e întuneric, dar mai reuşesc să găsesc 10 lei să mă întorc cu autobuzul. M-am învăţat aşa, e greu, dar nu am ce să fac. Uneori e mai bine, alte ori e mai rău”, a povestit Bianca Michiu, elevă la Liceul Tehnologic Vlădeni.

Vă recomandăm să mai citiţi

Bianca, o adolescentă din Iaşi, merge 26 de km pe jos până la şcoală. „Mi-ar plăcea să devin croitoreasă, dar nu vreau să îmi fac speranţe prea mari”