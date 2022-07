Bătrână din Gorj, în pericol să nu-şi îngroape soţul din cauza unei ştampile

Mariana Stănoiu spune că totul s-a întâmplat pentru că medicul de familie nu a eliberat certificatul constatator, iar, mai mult decât atât, nu a aplicat pe acest document o ştampilă solicitată de Serviciul de Evidenţa Populaţiei pentru emiterea certificatului de deces.

„Soţul meu s-a îmbolnăvit în toamna anului trecut. A decedat pe 29 iunie, când împlinea 79 de ani. A avut cancer pancreatic şi o serie de complicaţii. A ajuns de la 126 de kilograme la 52 de kilograme. Acum, când să-l înmormântez, doamna doctor îmi face această problemă, să nu îmi pună o ştampilă, deşi este obligată de lege. Eu trebuie să-l înmormântez vineri, 1 iulie, trebuie să-l îngrop, nu pot să-l las aşa“, se plânge văduva.

Familia a chemat o firmă de pompe funebre acasă, dar i s-a spus că decedatul nu poate fi luat fără certificatul constatator.

„Am sunat-o pe doamna doctor şi mi-a spus că: «Ce caută ăia acolo». I-am explicat situaţia şi a spus că trebuie să vină şi să îl vadă. Am un băiat care este taximetrist şi l-am rugat să o ia pe doamna doctor cu maşina. A venit acasă. Mi-a spus să-l vedem la picioare, la gât. Mi-a spus că vineri poate să-mi dea certificatul constatator, după care să merg la Starea Civilă şi să mi se elibereze certificatul de deces. Eu de la ora 11.00 am stat pe drumuri, în loc să stau lângă omul meu cu care am stat o viaţă“, este întristată femeia.

„Ştampila rotundă nu mai este valabilă din anul 2015“

Monica Radu, medicul de familie, susţine că există un ordin prin care nu mai este obligată să aplice ştampila rotundă. „Vă rog să studiaţi legea şi să întrebaţi şi la Casa de Asigurări de Sănătate dacă medicul de familie este obligat să pună ştampila şi pe acte medicale. Eu respect acel ordin. Am avut atâta scandal pe acest document. Este al nouălea certificat de deces pe care îl eliberez şi până acum nu mi s-a cerut ştampila rotundă. Am eliberat certificate prenupţiale care au ajuns la Starea Civilă la Târgu Jiu fără ştampilă rotundă. Au prins-o pe doamnă că este în vârstă, că era singură şi neînsoţită de niciun bărbat, că altfel nu zicea nimeni nimic. Asta e presiune împotriva doctoriţei Radu. Parafa este pusă, dar au pretenţia să pună ştampila rotundă, unde nu este loc pe formular L.S. şi ştampila rotundă nu mai este valabilă din anul 2015“, arată medicul de familie.

Ea mai afirmă că în noul formular de concediu medical nu mai există spaţiu de ştampila rotundă. „Dânşii probabil că au un ordin intern de la Primărie, fără să cunoască alte reguli. Nu ştiu dacă ceilalţi medici pun ştampila rotundă şi nu mă interesează. Eu nu mai am ştampilă din anul 2015“, declară dr. Monica Radu.

În Hotărârea de Guvern 64/2011, după care funcţionează Evidenţa Populaţiei actualizată, se arată că „certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare (acea ştampilă rotundă - n.r.), în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule“.

Evidenţa Populaţiei: „Doctoriţa e problema. Ceilalţi medici pun ştampila“

Laurenţiu Dan, directorul Direcţiei Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu, a spus că aplicarea ştampilei unităţii medicale este prevăzută de prevederile legale: „Conform prevederilor legale, pe certificatele constatatoare ale decesului trebuie făcute toate completările fără ştersături, abrevieri, se semnează, se pune parafa şi ştampila sau sigiliul unităţii sanitare. Fiind un cabinet medical individual, fiecare cabinet are o ştampilă rotundă. Problema s-a rezolvat. Au fost nişte discuţii contradictorii cu doamna doctor, care susţine că nu este nevoie, dar i-am explicat prevederea legală. Am soluţionat situaţia şi i-am eliberat aparţinătorului documentele de înmormântare“ Directorul Dan a făcut o notificare către Casa Judeţeană de Asigurări Sănătate în care aducem la cunoştinţă prevederile legale şi că este nevoie să fie prelucrate de către toţi medicii deoarece trebuie respectată prevederea legală. „Nu se pun ştampile pe reţete electronice. Pe toate certificatele de naştere, constatatoare de naştere, de deces se pun ştampila şi parafa unităţii emitente. În condiţiile în care 99,99% din documente sunt emise în condiţii de valabilitate şi întrunesc toate condiţiile şi doar doamna invocă acest ordin despre care nimeni nu ştie de el, deoarece am întrebat şi medici de familii, atunci e problema internă a CAS Gorj. Nu am avut probleme similare cu alţi medici. Am discutat cu Direcţia Judeţeană, forul nostru superior, şi am făcut notificările aferente, deoarece încercăm să ajutăm oamenii în condiţiile de legalitate“, precizează acesta.

