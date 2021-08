Bătaie într-o comună din Gorj, între un cetăţean nemulţumit şi viceprimar. „Veni şi-mi dădu un pumn în ochi“

Bogdan Giubega, viceprimarul comunei Samarineşti, a făcut joi, 19 august, la amiază, o verificare la investiţia care se derulează în comună. Acesta a fost însoţit de primarul localităţii, Iulian Giurgescu.

La un moment dat, Petre Ardeiu, un localnic care lucra la extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, i-a reproşat primarului că şi-a cumpărat o maşină de teren la scurt timp după o licitaţie pentru atribuirea unei lucrări. Viceprimarul a sărit în apărarea edilului comunei şi a avut loc un schimb dur de cuvinte, dar şi de pumni.

Joi seara, cetăţeanul nemulţumit Petre Ardeiu şi viceprimarul Bogdan Giubega au ajuns cu răni la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

Primar: „L-a lovit pe domnul viceprimar cu pumnul în ochi“

Cei doi protagonişti se acuză reciproc de agresiune. Primarul comunei Samarineşti a fost şi el prezent la spital, pentru a-l însoţi pe viceprimar.

„Avem în derulare un proiect de extidente de alimentare cu apă şi canalizare şi am mers pe teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Un cetăţean care este şi angajat la firma care se ocupă de lucrare ne-a adresat cuvinte jignitoare, apoi a sărit la bătaie. L-a lovit pe domnul viceprimar cu pumnul în ochi şi pe urmă l-a strâns de gât. Nu credeam că se va ajunge aici. Am sărit cu toţii ca să-l scăpăm. Apoi a luat o piatră şi a aruncat-o la întâmplare. L-a lovit pe viceprimar în zona spatelui. are dureri mari şi spune că nu prea poate să respire“.

Primarul a mai spus că cel care i-ar fi atacat face parte din grupul contestatarilor: „Cei care au pierdut alegerile nu vor să accepte rezultatul şi că alegerile s-au încheiat“.

Ardeiu: „Veni şi-mi dădu un pumn în ochi“

În schimb, Petre Ardeiu (foto dreapta) susţine că el este cel agresat şi crece că a fost lovit şi de primar.

„M-a lovit vicele, dar din scandalul care a fost, cred că m-a lovit şi primarul, nu ştiu. Am primit un pumn de la Bogdan, de la vice şi după aceea am mai primit o lovitură, de la cine nu ştiu, că era îngrămădeală. A venit vicele şi primarul să ne arate unde să punem piatră şi au apărut nişte discuţii.

Am avut un conflict mai demult cu primarul şi acum s-au reluat vorbele. Când am adus piatră de la Sadu, mi-a reproşat că-i aduc piatră cu pământ şi firma de la Bucureşti sunt nişte hoţi că ia piatră de care nu trebuie şi se ia lumea în sat de el că nu-i piatra corespunzătoare.

Apoi a făcut contract cu o firmă de la Târgu-Jiu să aducă piatră şi aducea tot ca aceea pe care o aduceam eu. Şi atunci i-am reproşat că aduce tot piatră din aia ca să-i rămână bani din care şi-a cumpărat un BMW X3, cum se aude prin comună.

Eu vorbeam cu primarul şi se băgă vicele. Veni şi-mi dădu un pumn în ochi. Eu n-am putut să reacţionez că se băgă primarul, colegii mei, ingineri amândoi să ne despartă, dar în timpul ăsta am mai primit un pumn-doi, dar de la cine nu ştiu, că după primul pumn m-a zăpăcit puţin. Ori că m-a mai lovit el, ori că a dat şi primarul, nu ştiu. Am umflat sub ochi, în partea dreptă şi văd cu ceaţă. Nu ştiu, deocamdată dacă voi depune plângere împotriva lor. Nu mă aşteptam să mă lovească”, a declarat Ardeiu pentru publicaţia gorjonline.ro

