Bacalaureat 2021. Tânăra care a depus două contestaţii şi a obţinut media 10

Două medii de 10 au fost înregistrate în plus la nivelul judeţului Gorj faţâ de cele cinci care au fost obţinute iniţial.

Alexia a decis să depună contestaţii, după ce s-a consultat cu profesorii pe marginea lucrărilor sale: „M-am consultat cu profesorii şi m-am gândit că poate mai am o şansă după contestaţii şi să revendic nota oficială. Am făcut contestaţie la Matematică, unde am fost notată iniţial cu 9,75, şi la Biologie am primit 9.90. Am fost dezamăgită, pentru că ştia care trebuia să-mi fie nota, dar am spus că trebuie să fiu cerebrală şi să văd situaţia la rece“.

A vrut să facă performanţă, dar a fost stopată de pandemie

Alexia a fost urmat până în clasa a X-a profilul matematică-informatică, după care s-a transferat la biologie-chimie, pentru că dorea să facă performanţă la cele două discipline: „Din păcate a venit pandemia şi nu s-au mai organizat fazele naţionale ale olimpiadelor. Am fost calificată în clasa a X-a la faza naţională la Biologie, iar în clasa a XI-a mă calificasem la Chimie şi la Biologie. În martie când mă calificasem s-a declarat starea de urgenţă şi nu s-au mai organizat. Eu m-am bucurat de experienţa olimpiadei“.

Va susţine admiterea la Medicină

Absiolventa de 10 se pregăteşte de admitere la Universitatea de Medicină „Iuliu Haţieganu“ din Cluj Napoca. Rezultatele de la Bacalaureat nu vor conta. „De luni încep înscrierile, iar pe 25 iulie va avea loc examenul de admitere. Se va ţine cont doar pentru departajare pe locurile de buget. N u m-am gândit pe specializare voi merge pentru că o să am timp în cei şase ani de facultate, dar al vrea pe cardiologie sau endocrinologie“