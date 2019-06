Atletul care se antrenează în parc a devenit dublu campion naţional

Acesta a câştigat vineri, 7 iunie, medalia de aur în proba de 1500 metri, iar sâmbătă a devenit campion naţional al României şi la proba de 3.000 de metri. „A fost o competiţie frumoasă şi foarte bine organizată. Au participat concurenţi de performanţă. Mă bucur că am reuşit să obţin un rezultat favorabil pentru mine. Sunt foarte mulţumit. Am reuşit să mă apropii de baremul pentru Campionatul European. Am fost la 10 secunde pentru a realiza baremul“, a spus Adrian Garcea, campion naţional la atletism.

Va concura la Campionatul European de Tineret

Sportivul gorjean va participa, peste o lună, la Campionatul European de Tineret, unde va concura la proba de 1.500 de metri. „Am vrut să fac şi baremul pentru Campionatul European de Tineret. Sunt foarte bine antrenat şi consider că pot să obţin un rezultat foarte bun. Sunt pregătit pentru acest sezon“, a mai precizat sportivul.

Se antrenează în parc

Campionul Adrian Garcea se antrenează în Parcul Central din Târgu Jiu, lângă operele lui Constantin Brâncuşi, pentru că lucrările de construcţie la stadionul din Târgu Jiu nu s-au finalizat. Din cauza condiţiilor de antrenament, sportivul s-a accidentat, în urmă cu câţiva ani, şi nu s-a mai putut pregăti timp de un an.„Tot în parc mă pregătesc. Nu am ce face, pentru că stadionul nu este gata. M-am acomodat, pentru că nu am avut de ales. Încercăm să facem performanţă şi din parc“, a spus campionul naţional la atletism.

