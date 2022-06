Actorul Cuzin Toma, alias Firicel, alături de părinţi la festivalul de film pe care îl organizează în comuna copilăriei sale. „Am mari emoţii“ VIDEO

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 4 iunie, părinţii lui Cuzin, care trăiesc în judeţul Olt au venit să fie alături de el.



De asemenea, soţia actorului şi copiii sunt şi ei prezenţi la festivalul de film pe care apreciatul actor în organizează.

„Îmi face o mare plăcere să mă aflu aici. Este băiatul meu şi am mari emoţii“, a spus mama lui Cuzin Toma.

Actorul a mărturisit că are şi el emoţii: „Am emoţii. Toată familia este aici şi în curând tot satul“.

„Film în sat“ este la prima ediţie. Festivalul este organizat Asociaţia „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poţi şi tu”



Curatorul festivalului este criticul de film Irina Margareta Nistor, care moderează toate discuţiile.

Pe lângă Cuzin Toma, la festivalul de film de la Peştişani vor fi prezenţi o serie de actori importanţi: Ioana Flora, Marius Chivu (taximetristul Raţă din serialul „Las Fierbinţi“), Ionuţ Ciocia ( „Brânzoi“ din „Las Fierbinţi“), actorul şi regizorul Octavian Strunilă, Andreea Gramoşteanu şi Tudor Istodor, precum şi regizorii Daniel Sandu şi Claudiu Istodor.

De asemenea, printre invitaţi se numără Anca Moscu, nepoata lui Ion Popescu Gopo, şi muzicianul DJ Vasile.

Programul festivalului

Programul zile de sâmbătă, 4 iunie, cuprinde ateliere de teatru, percuţie şi dans contemporan pentru copii, proiecţii de scurt metraje, iar de la ora 19,00, o retrospectivă a filmelor de animaţie realizate de Ion Popescu Gopo, selectate de criticul de film Irina-Margareta Nistor.



De la ora 20.00 va avea loc proiecţia filmului „America, Venim!“, în regia Răzvan Săvescu, iar de la ora 22.00, filmul „Complet Necunoscuţi - regia Octavian Strunilă“.

De la miezul nopţii va fi „Chef cu ştaif ca-n vremurile bune“. Marin - live act & special guest: Ana.

Actorul Cuzin Toma a spus că a primit solicitări pentru a duce festivalul şi în alte locuri din ţară. El a mărturisit că în câţiva ani vrea să ajungă de nivel internaţional:





„Au fost primării şi consilii judeţene care m-au invitat să duc festivalul în acele localităţi, dar consider că aici este mai mare nevoie de proiecte culturale şi de cultură, aici, de unde am plecat. Dacă luăm în permanenţă din satul acesta şi nu mai pune nimeni înapoi, se goleşte satul. De aici cred că mă şi hrănesc cu forţa aceasta, deoarece nu vreau să se golească satul acesta. Planul este să-l duc la nivel de ţară în cât mai multe sate, dar vreau să-l creez aici, să-i dau forma, culoarea şi toată încărcătura emoţională. Dacă reuşesc să plantez în pământul ăsta bun o sămânţă foarte bună şi am aceşti oameni care au grijă de această sămână şi plantă, atunci va fi un exemplu. Bineînţeles că putem să urcăm mai departe deoarece îmi doresc să fie frumos peste tot. Mă voi duce peste tot“.

